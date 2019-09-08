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فن

صورة ورسالة.. أحمد فلوكس يتغزل في مارلين مونرو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:31 ص
مارلين مونرو
مارلين مونرو
محمد بدران
شارك الفنان أحمد فلوكس جمهوره، بنشر صورة للفنانة العالمية مارلين مونرو، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وأعرب أحمد فلوكس عن حبه للنجمة العالمية الراحلة مارلين مونرو وعلق على الصورة وكتب: "أنت ياحبي".

يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس فيلم الممر، تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

فيلم "الممر" تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر وقد قامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.

صورة ورسالة.. أحمد فلوكس يتغزل في مارلين مونرو

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