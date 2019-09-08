القبض على شاب دهس شخصين بسيارته وفر هاربا بـ الفيوم.. فيديو

كشفت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم عن صاحب السيارة الذي تم تصويره بإحدى كاميرات طريق مصر الفيوم أثناء سيره بسرعة جنونية.



وظهر هذا الشخص وهو يسير بسرعة جنونية، وقام بدهس شخصين وأصابهما بإصابات بالغة، وفر هاربا، تم نقلهما إلى المستشفى.



وكان الشخص يقود سيارته مسرعا، وفقد السيطرة عليها وصدم رجلا يرتدي جلباب يعبر الطريق، ثم صدم شخص معه طفل كان يقف بعيدا عن الطريق السريع.



كان اللواء عادل الطحاوى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الفيوم أول بالحادث.



تبين من التحقيقات أن أحد الشباب كان يستقل سيارة ملاكى، وبالقرب من مدخل الفيوم، حاول تفادى أحد المارة لكنه فقد السيطرة على السيارة فاصطدم به، ثم صدم طفل كان يسير مع أسرته، وفر هاربا.



كما رصدت كاميرا المراقبة الخارجية لاستوديو التصوير الذى وقع أمامه الحادث، مقطع فيديو للحادث بالكامل، تناوله نشطاء التواصل الاجتماعى بمحافظة الفيوم.



وتمكن الرائد محمد طرفاية رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم أول من العثور على اللوحة المعدنية للسيارة الهاربة وتبين أنها تحمل رقم ف س د 5681، وبالاستعلام عن السيارة تبين أنها ملك محمد . أ مرخصة من وحدة مرور الفيوم ماركة هونداي 2008 سوداء اللون.



تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.





