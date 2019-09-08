ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا... تطورات جديدة حول وفاة العالم النووي المصري.. تفاصيل مصرع ضابطين شقيقين أمام والدتهما.. وموعد إعلان تنسيق المرحلة الثالثة 2019

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 07:08 ص
نتيجة المرحلة الثالثة
نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات
صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد"، في الساعات الأولى من اليوم، الأحد عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

تفاصيل جديدة في تحقيقات وفاة العالم النووي المصري
كشف مصدر قضائي مغربي تفاصيل جديدة في تحقيقات وفاة العالم النووي المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن التقرير الكامل الذي أمرت به النيابة لم يصل بعد.

الحكومة تبيع أذون خزانة بـ18.75 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة .. اليوم
تطرح وزارة المالية، اليوم الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما بقيمة إجمالية تقدر بـ 18.75 مليار جنيه لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة.

بعد انتهاء الجمعية العمومية.. رسالة مرتضى منصور لأعضاء الزمالك
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن النادي شهد أكبر جمعية عمومية في تاريخه.
وحرص مرتضى منصور على توجيه الشكر لأعضاء مجلس إدارة النادي الأبيض على دعمهم لمجلس الإدارة.

عاشوراء .. مستشار المفتي يوضح الحكمة من صيام تاسوعاء
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن صيام تاسوعاء حث عليه النبي -محمد صلى الله عليه وسلم-، في حديث صحيح.

حظر السوشيال ميديا .. مجلس الأهلي يصدر فرمانات بشأن أخبار النادي
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

اتفق المجلس بالإجماع على عدم قيام السادة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بقناة النادي، بتناول أخبار النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو آراء الجماهير بأية صورة من الصور.

اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية
أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019، اليوم الأحد، عبر بوابة الحكومة المصرية الالكترونية، مشيرا إلى أن مرحلة تقليل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة الناجحين بالدور الأول والثاني، سيتم الإعلان عنها عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 كاملة اليوم.

ماتوا قدام عينيها .. تفاصيل مصرع ضابطين شقيقين أمام والدتهما بالقليوبية.. يا وجع القلب
خرج الشقيقان الضابطان أحمد ومحمد شكرى الجمل من منزلهما بمحافظة الغربية بصحبة والدتهما واستقلوا سياراتهم فى اتجاه بنها عبر الطريق الاقليمى شبرا – بنها ولكن القدر لم يمهلهما لاستكمال رحلتهما ولقيا ربهما فى حادث على الطريق امام عينيّ والدتهما.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز التعليم .. انخفاض الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الهندسية.. 94.8% الحد الأدنى لكليات الهندسة.. وننشر شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس

موجز الرياضة .. صفقات نارية لـ الزمالك .. قفشة في الأهلي رسميا.. حسن شحاتة يقترب من منتخب مصر

اخبار الرياضة.. صدمة لـ أزارو مع الاهلي.. مفاجأة فى اختيار اتحاد الكرة لـ مدرب منتخب مصر.. الشياطين الحمر سادس العالم

12 خدمة من صدى البلد.. أبرزها شروط الالتحاق بمدرسة الذهب في مصر وحالات وقف المعاشات والمحذوفين من التموين في المرحلة الخامسة.. تفاصيل

اخبار نادي الزمالك اليوم 7-9-2019.. مرتضى يعلن مفاجأة للجماهير.. والأبيض يفقد وش السعد أمام بيراميدز

ترشيحاتنا

إنشاء استاد الأهلي .. مجلس الخطيب يشكل لجانا لإنشاء ملاعب جديدة

حسام عاشور: اترفضت مرتين والخطيب سبب دخولي النادي الأهلى

أحدث ظهور لـ جورج وسوف مع أولاده.. شاهد

شخصيتي لا تصلح لقيادة الزمالك .. طولان: حزين على رحيل محمد إبراهيم للمقاصة

زلزال قوي يضرب الصين.. وسقوط أول القتلى وعشرات الضحايا.. فيديو

هل يمكن إسقاط فوائد القروض عن المتعثرين من الشباب ؟.. لجنة المشروعات الصغيرة تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور