حدث ليلا... تطورات جديدة حول وفاة العالم النووي المصري.. تفاصيل مصرع ضابطين شقيقين أمام والدتهما.. وموعد إعلان تنسيق المرحلة الثالثة 2019

نشر موقع "صدى البلد"، في الساعات الأولى من اليوم، الأحد عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
تفاصيل جديدة في تحقيقات وفاة العالم النووي المصري
كشف مصدر قضائي مغربي تفاصيل جديدة في تحقيقات وفاة العالم النووي المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن التقرير الكامل الذي أمرت به النيابة لم يصل بعد.
الحكومة تبيع أذون خزانة بـ18.75 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة .. اليوم
تطرح وزارة المالية، اليوم الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما بقيمة إجمالية تقدر بـ 18.75 مليار جنيه لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة.
بعد انتهاء الجمعية العمومية.. رسالة مرتضى منصور لأعضاء الزمالك
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن النادي شهد أكبر جمعية عمومية في تاريخه.
وحرص مرتضى منصور على توجيه الشكر لأعضاء مجلس إدارة النادي الأبيض على دعمهم لمجلس الإدارة.
عاشوراء .. مستشار المفتي يوضح الحكمة من صيام تاسوعاء
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن صيام تاسوعاء حث عليه النبي -محمد صلى الله عليه وسلم-، في حديث صحيح.
حظر السوشيال ميديا .. مجلس الأهلي يصدر فرمانات بشأن أخبار النادي
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة.
اتفق المجلس بالإجماع على عدم قيام السادة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بقناة النادي، بتناول أخبار النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو آراء الجماهير بأية صورة من الصور.
اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية
أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019، اليوم الأحد، عبر بوابة الحكومة المصرية الالكترونية، مشيرا إلى أن مرحلة تقليل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة الناجحين بالدور الأول والثاني، سيتم الإعلان عنها عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 كاملة اليوم.
ماتوا قدام عينيها .. تفاصيل مصرع ضابطين شقيقين أمام والدتهما بالقليوبية.. يا وجع القلب
خرج الشقيقان الضابطان أحمد ومحمد شكرى الجمل من منزلهما بمحافظة الغربية بصحبة والدتهما واستقلوا سياراتهم فى اتجاه بنها عبر الطريق الاقليمى شبرا – بنها ولكن القدر لم يمهلهما لاستكمال رحلتهما ولقيا ربهما فى حادث على الطريق امام عينيّ والدتهما.
تفاصيل جديدة في تحقيقات وفاة العالم النووي المصري
كشف مصدر قضائي مغربي تفاصيل جديدة في تحقيقات وفاة العالم النووي المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن التقرير الكامل الذي أمرت به النيابة لم يصل بعد.
الحكومة تبيع أذون خزانة بـ18.75 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة .. اليوم
تطرح وزارة المالية، اليوم الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما بقيمة إجمالية تقدر بـ 18.75 مليار جنيه لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة.
بعد انتهاء الجمعية العمومية.. رسالة مرتضى منصور لأعضاء الزمالك
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن النادي شهد أكبر جمعية عمومية في تاريخه.
وحرص مرتضى منصور على توجيه الشكر لأعضاء مجلس إدارة النادي الأبيض على دعمهم لمجلس الإدارة.
عاشوراء .. مستشار المفتي يوضح الحكمة من صيام تاسوعاء
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن صيام تاسوعاء حث عليه النبي -محمد صلى الله عليه وسلم-، في حديث صحيح.
حظر السوشيال ميديا .. مجلس الأهلي يصدر فرمانات بشأن أخبار النادي
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة.
اتفق المجلس بالإجماع على عدم قيام السادة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بقناة النادي، بتناول أخبار النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو آراء الجماهير بأية صورة من الصور.
اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية
أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019، اليوم الأحد، عبر بوابة الحكومة المصرية الالكترونية، مشيرا إلى أن مرحلة تقليل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة الناجحين بالدور الأول والثاني، سيتم الإعلان عنها عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 كاملة اليوم.
ماتوا قدام عينيها .. تفاصيل مصرع ضابطين شقيقين أمام والدتهما بالقليوبية.. يا وجع القلب
خرج الشقيقان الضابطان أحمد ومحمد شكرى الجمل من منزلهما بمحافظة الغربية بصحبة والدتهما واستقلوا سياراتهم فى اتجاه بنها عبر الطريق الاقليمى شبرا – بنها ولكن القدر لم يمهلهما لاستكمال رحلتهما ولقيا ربهما فى حادث على الطريق امام عينيّ والدتهما.