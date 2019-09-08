اعتزلوا الفن في عز النجومية.. نيكي ميناج وإيد شيران الأحدث.. جيهان نصر تترك التمثيل من أجل الزواج.. وشادية رفضت العودة للأضواء

نورا تعتزل الفن وترتدي الحجاب في منتصف التسعينيات

حنان ترك أعلنت الاعتزال عبر الإعلامي نيشان

جيهان نصر تركت الفن وتزوجت مليارديرا سعوديا

نيكي ميناج

إيد شيران

حنان ترك

جيهان نصر

نورا

شادية

حالة كبيرة من الزخم الإعلامي تحيط النجوم خلال مشوارهم، تتحول إلى جدل بعد قرار اعتزالهم، لاسيما أنهم اتخذوا هذا القرار فجأة، ويكون الجدل أكثر حينما يقرروا الابتعاد عن الأضواء وهم في قمة نجوميتهم.ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز النجوم الذين اعتزلوا الفن وهم في أوج نجوميتهم.أعلنت المغنية العالمية نيكي ميناج، قبل يومين، الاعتزال والابتعاد عن الأضواء بعدما حققت شهرة عالمية في مجال الموسيقى وتحديدا أغاني الراب، حيث تربعت أغنياتها على عرش أفضل 100 أغنية للراب.وكتبت نيكي تغريدة على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، تعلن فيه قرارها: "لقد قررت الاعتزال وتكوين أسرة، أعلم أنكم سعداء الآن"، ولكن هذه التغريدة لم تمر بسلام لجمهورها على "تويتر" وهم أكثر من 20 مليون شخص يتابعونها.في آخر أغسطس الماضي، كشفت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، أن المطرب البريطاني الشهير إيد شيران قرر اعتزال الفن، وأعلن عن ذلك في جولته الغنائية وآخر حفلاته بمسرح شانتري بارك في مدينة إيبسويتش.وقالت الصحيفة البريطانية إن إيد شيران قرر الاعتزال للتفرغ لحياته الشخصية والعاطفية، مع زوجته الجديدة شيري سيبون.قررت الفنانة حنان ترك في عام 2012، اعتزال الفن بعد فترة من ارتدائها الحجاب، وتقديمها أعمالا فنية وهي ترتديه، بداية من مسلسل «أولاد الشوارع» عام 2006، نهاية بمسلسل «الأخت تريز» الذي كان آخر عمل قدمته، لتعتزل بعدها في عز شهرتها، حيث أجرت مداخلة هاتفية على الهواء ببرنامج «أنا والعسل» للإعلامي اللبناني نيشان، وأعلنت من خلاله اعتزالها الفن نهائيًا.أما نجمة التسعينيات الفنانة جيهان نصر، فقررت اعتزال الفن عام 1997، بعد زواجها من الملياردير السعودي سعود الشربتلي، بعدما قدمت آخر فيلم لها «خيال العاشق» في نفس العام، بعدها ارتدت الحجاب وتزوجت وابتعدت عن الفن والأضواء نهائيًا، ثم عادت للظهور مؤخرًا من خلال تداول صورها على السوشيال ميديا، لتعيد للأذهان ذكريات أعمالها الفنية التي لا تنسى، مثل: «المال والبنون، من الذي لا يحب فاطمة، الأبطال، بريء في ورطة»، وغيرها.وفي عام 1996 فاجأت الفنانة نورا، الجمهور باعتزال الفن، بعدما قررت ارتداء الحجاب، ومن بعدها لم تشارك في أي عمل فني، لتترك للجمهور أرشيفا كبيرا من الأعمال الفنية، منها: «ضربة شمس، عنتر شايل سيفه، الكيف، العار، جري الوحوش».وتعد الراحلة شادية من أشهر النجمات اللاتي اعتزلن التمثيل، حيث جاء قرارها عام 1985، بل وابتعدت عن الأضواء بشكل نهائي، لدرجة أنها لم تذهب لاستلام جائزة تكريمها في بداية التسعيينات، لتترك لجمهورها رصيدًا فنيا من الأعمال التي لا تُنسى، ومنها: «الزوجة 13، ميرامار، اللص والكلاب، لا تسألني من أنا، في الهوا سوا، مراتي مدير عام»، وغيرها.