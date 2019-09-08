مهووس بالأهداف .. فينجر يكشف عن عيوب محمد صلاح ويقارنه بميسي

كشف الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني السابق لآرسنال، عن وجود أوجه تشابه بين طريقة لعب المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة.



وقال فينجر في تصريحات نقلتها روسيا اليوم إن "محمد صلاح لاعب رائع، وأسلوب لعبه يشبه بشكل كبير أسلوب لعب الأرجنتيني ليونيل ميسي وأن الفارق بينهما، هو أن صلاح يحب التسجيل فقط، عكس ميسي الذي يصنع الكثير من الأهداف.



ويرى فينجر أن محمد صلاح ينقصه بعض النضج الكروي ولديه "هوس" بتسجيل الأهداف، بعكس ميسي الذي يصنع الفرص لزملائه، مشيرا إلى أن النجم المصري حين يتقدم في العمر قليلا، سيدرك متى عليه أن يمرر الكرة ومتى عليه أن يسجل بنفسه.



وتابع فينجر: "لكني على أي حال أحبه كثيرا، ولديه الكثير ليقدمه".



وتعرض محمد صلاح لانتقادات كثيرة وأثار حفيظة زميله السنغالي، ساديو ماني، مهاجم "الريدز"، بعدم تمريره الكرة له في مناسبتين، خلال مباراته أمام بيرنلي، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.