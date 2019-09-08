حزمة تيسيرات لإنهاء عمليات تقنين البناء أو الزراعة بالفيوم على أراضى أملاك الدولة

قدمت محافظة الفيوم تسهيلات لإنهاء عمليات التقنين والتصالح الخاصة بالبناء أو الزراعة على أملاك الدولة، حيث أصدر اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، تعليمات بتسهيل عمليات إنهاء إجراءات التقنين والتصالح الخاصة بالبناء أو الزراعة على أراضى أملاك الدولة.



وقامت لجنة برئاسة اللواء أشرف موافي، سكرتير عام المحافظة المساعد، ومسئولي أملاك الدولة والجهات ذات الصلة، بمتابعة بعض الحالات التي لم يتم تقديم ملف تقنين بصددها بإدارة أملاك الدولة والمعاينة على الطبيعة، وقد قامت اللجنة بالمرور على بعض الحالات بقرى البيضا والعامرية وزاوية الكرادسة بمركز الفيوم.



وأكد محافظ الفيوم أهمية الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح الخاصة بأراضي أملاك الدولة فى أقرب وقتٍ ممكن، بما يتوافق مع الإجراءات التى أقرتها الدولة.



وشدد على ضرورة الالتزام بالمستندات والنماذج المطلوبة في إنهاء الإجراءات، كما أكد ضرورة الإعلان الكافي في المراكز والقرى عن قانون التصالح، مع عقد ورش عمل وتدريبات للقائمين على ذلك.



كما أصدر اللواء عصام سعد توجيهات مشددة لرؤساء مجالس المدن باتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتصالح فى مخالفات البناء، وذلك بعد صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.



وأصدر محافظ الفيوم توجيهاته لرؤساء المركز والمدن بإنشاء السجلات الخاصة بقيد طلبات التصالح وفقًا للمادة رقم 5 من اللائحة التنفيذية للقانون، وقيام مجالس المدن بتلقى الطلبات وتحصيل الرسوم المقررة (رسم فحص يُدفع نقدًا بما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، كما هو وارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي تحدد فئات هذا الرسم)، وإنشاء سجلات قيد العقارات المقدم عنها طلبات التصالح، وكذا جدول تحصيل رسوم الفحص الواردة باللائحة، على أن يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقدًا أو وفقًا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدم وسائل الدفع غير النقدى.



وذلك طبقًا لفئات الرسم الآتية: إجمالي مسطح الأعمال المخالفة حتي 250 مترا مربعا 500 جنيه بالمدن و125 جنيها بالقرى وتوابعها، أما إذا كان مسطح الأعمال أكثر من 250 مترا مربعا حتى 500 متر فتكون الرسوم 1000 جنيه للمدن و250 جنيهًا بالقرى وتوابعها، وإذا كان مسطح الأعمال أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر تكون الرسوم 2000 جنيه للمدن و1000 جنيه بالقرى وتوابعها، أما إذا كان مسطح الأعمال أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر تكون الرسوم 3000 جنيه للمدن و2000 جنيه بالقرى وتوابعها، وإذا كان مسطح الأعمال أكثر من 2000 متر مربع حتى 4000 متر فتكون الرسوم 4000 جنيه للمدن و3500 جنيه بالقرى وتوابعها، وإذا كان مسطح الأعمال أكثر من 4000 متر مربع فتكون الرسوم 5000 جنيهًا للمدن والقرى.



كما تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلًا خاصًا تقيد به العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، تثبت به بيانات العقار، وعلى الأخص اسم وصفة مقدم الطلب – رقم الطلب وتاريخ قيده – عنوان العقار محل المخالفة – رقم الترخيص وتاريخه إن وجد – بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددًا به المساحة – المستندات المقدمة رفق الطلب – قيمة رسم الفحص وتاريخ ورقم إيصال السداد – جميع الإجراءات المتخذة بشأن الطلب.



وفى هذا الإطار، عقد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، اجتماعًا بحضور اللواء عبد القادر النورى، سكرتير عام المحافظة، والمهندس ناصر الحصرى، مدير عام عام التخطيط العمرانى، لمناقشة بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية واللجان المشكلة بهذا الشأن، وشدد المحافظ على ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ بنود القانون ولائحته التنفيذية.

