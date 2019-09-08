تخصصات جديدة بالتقنيات الحيوية والثروات التعدينية بجامعة العريش

تسعى جامعة العريش إلى إضافة عدد من التخصصات في مختلف القطاعات بما يحقق أهداف الجامعة نحو تنمية وتعمير سيناء من خلال استثمار الثروات التعدينية المتوفرة على أرض المحافظة.



حيث تدخل التخصصات في إطار كلية الثروة التعدينية والتقنيات الحيوية المقرر إضافتها الى كليات الجامعة مستقبلا، والتي ستعمل على تحقيق الاستغلال التعديني والصناعات التعدينية.



قال الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش، إن قطاع التعليم العالي يمثل نقلة حضارية في المنطقة شبه جزيرة سيناء، ويحقق الطموحات العلمية لتخريج كوادر قادرة على العمل في السوق المحلية والخارجية بما يوفره من تخصصات نادرة من الكليات غير النمطية.



وقال إن من بين هذه التخصصات التقنيات الحيوية والثروات التعدينية التي تعتمد على الجيولوجيا كأساس لاستغلال ثروات سيناء.



وقال الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، إن المستقبل يتحقق على أرض سيناء من خلال قرار الرئيس بإنشاء جامعة العريش منذ عامين فقط، ليمثل مدى الاهتمام الذي توليه الدول لتنمية وتعمير سيناء، حيث يتم قبول طلاب من مختلف محافظات مصر بما يسهم في تنمية البقعة الغالية من أرض مصر.



وذكر أن الجامعة بصدد إنشاء كلية الثروة التعدينية والتقنيات الحيوية، والتي ستعمل على تحقيق الاستكشاف الجيولوجي والاستغلال التعديني والتقنيات الحديثة والصناعات التعدينية سواء التحويلية منها أو استخراج المواد الخام واستخراج الثروات المعدنية من باطن الأرض، بوسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يحقق آفاقًا للاستثمارات التعدينية والأنظمة والتشريعات التعدينية في شبه جزيرة سيناء.



وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية التعدينية لجذب رؤوس الأموال وتعزيز دور الصناعات التعدينية، بالإضافة إلى تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية في هذا القطاع.



كما تحقق التخصصات رؤية الاستراتيجية المصرية في استخراج المعادن، وتهيئة المناخ الاستثماري في قطاع الثروة المعدنية، ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والعربية والتعدين، بجهود الرئيس السيسي في تحقيق التنمية المستدامة



وأشار الي أنه يتوافر في سيناء إمكانيات معدنية هائلة تحتاج إلى فرص للاستفادة منها، علاوة على تحفيز وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين في مصر.



وأكد أن وجود التخصصات ، سيعمل علي تعزيز الاستفادة من هذه الثروات في إقامة المشروعات الصناعية التي تزيد من قيمة هذه الخامات، والتي تستوعب الكثير من العمالة وتنشيء مجتمعات عمرانية تهدف إلى تعمير سيناء وزيادة فعاليتها في دعم وتعزيز الدخل القومي ، وهو ما تسعى الدولة الآن إلى تحقيقه.



وقال رئيس الجامعة إن هناك عددا من البرامج التعليمية الخاصة بكليات الاستزراع البحري وكلية الآداب وكلية الاقتصاد المنزلي، والتي تم تسويقها على الوافدين، وذلك خلال المؤتمر الأول للطلبة الوافدين من السودان والذي عقد بجامعة عين شمس، في محاولة لجذب أكبر عدد منهم للدراسة في كليات جامعة العريش.



ومن جانبه.. أوضح الدكتور عزت مرزوق، وكيل كلية العلوم البيئية الزراعية بجامعة العريش، أن الاستثمار في التقنية الحيوية يعد من أهم القطاعات الاستثمارية، مشيرا الى أن سيناء في أمس الحاجة إلى مشروعات ضخمة في التقنية الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تعتمد على تحسين مستوى الفرد وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي.



وكذلك إنتاج الأغذية ذات الإنتاجية العالية والتي تتمتع بمواصفات دولية تمكننا من تصديرها إلى كل دول العالم.



