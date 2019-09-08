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أخبار العالم

مرشحة الرئاسة التونسية تعلن رغبتها في تغيير النظام السياسي

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 07:32 ص
عبير موسى
عبير موسى
حسام رضوان
أعلنت عبير موسي المرشحة الرئاسية عن الحزب الدستوري الحر في تونس عن رغبتها في تغيير النظام الحالي في البلاد.

وقالت عبير موسى خلال اجتماع انتخابي في مدينة المنستير إنه لا بد من تغيير النظام السياسي في البلاد لتجنب تشتت مواقع القرار وحكم اللوبيات والكتل ذات الأغلبية، و

وأضافت أنه من بين أهم برامجها الانتخابية مشروع دستور جديد يغير النظام السياسي في تونس.

وتابعت: "سنصحح المسارات الخاطئة وسنعيد العلاقات مع سوريا وسنكثف دبلوماسيتنا وتواجدنا مع الشقيقة ليبيا ونتمنى لها الأمن والاستقرار، كما نتمنى الأمن للجزائر وسننخرط في كل المجهودات الدولية لمكافحة الإرهاب ومقاومة الجريمة المنظمة والتهريب".

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