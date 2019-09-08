النيابة السعودية تحقق في واقعة مثيرة للجدل داخل فندق.. فيديو

أعلن مصدر مسئول في النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، عن إجراء التحقيق في واقعة اعتداء على موظفة تعمل في أحد الفنادق في محافظة صبيا. بحسب "روسيا اليوم".



كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لشاب يعتدي بالضرب والسباب على فتاة تعمل في أحد الفنادق، ما أثار جدلا واسعا.



وكانت الموظفة المعتدى عليها قالت في تصريح لصحيفة "سبق" السعودية إنه :في مساء يوم الجمعة، دخل أحد المواطنين للفندق وطلب استئجار غرفة فندقية، وطلب مني الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار".



وأضافت أنها رفضت هذا الطلب، ودعته إلى الانتظار لحين توفر عامل بالفندق ليفاجئها بسيل من السباب مما دفعها لسكب كوب من القهوة عليه، ومن ثم قام بالاعتداء عليها بالضرب.



وقالت الشرطة السعودية إنها باشرت الواقعة، وتحفظت على النزيل.