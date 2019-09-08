بعد الاضطرابات.. الروس يتوجهون إلى صناديق الاقتراع وسط أجواء مشتعلة

يتوجه اليوم الأحد، المواطنون الروس لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وانتخاب ممثليهم المحليين، بعد صيف شهد تظاهرات كبيرة.



وبحسب "سكاي نيوز"، تنظم انتخابات بلدية وإقليمية في كل أنحاء البلاد، غداة تبادل روسيا وأوكرانيا 70 سجينا، في حدث وصف بالتاريخي، وتطور لاقى الترحيب بصفته خطوة أولى نحو حل النزاع القائم بين البلدين منذ العام 2014.



وأوضحت القناة أن نتائج التصويت ستكون موضع ترقب، مع اقتراب استحقاق الانتخابات البرلمانية في 2021.



وأضافت أن هذه النتائج ستسهم في رسم تقبل السياسي لروسيا في وقت يبدأ الرئيس فلاديمير بوتن عقده الثالث في السلطة.