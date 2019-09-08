ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الاضطرابات.. الروس يتوجهون إلى صناديق الاقتراع وسط أجواء مشتعلة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:06 ص
صدى البلد
حسام رضوان
يتوجه اليوم الأحد، المواطنون الروس لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وانتخاب ممثليهم المحليين، بعد صيف شهد تظاهرات كبيرة.

وبحسب "سكاي نيوز"، تنظم انتخابات بلدية وإقليمية في كل أنحاء البلاد، غداة تبادل روسيا وأوكرانيا 70 سجينا، في حدث وصف بالتاريخي، وتطور لاقى الترحيب بصفته خطوة أولى نحو حل النزاع القائم بين البلدين منذ العام 2014.

وأوضحت القناة أن نتائج التصويت ستكون موضع ترقب، مع اقتراب استحقاق الانتخابات البرلمانية في 2021.

وأضافت أن هذه النتائج ستسهم في رسم تقبل السياسي لروسيا في وقت يبدأ الرئيس فلاديمير بوتن عقده الثالث في السلطة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اتفاق بوتين وزيلينسكي.. تبادل 70 سجينا بين روسيا وأوكرانيا.. فيديو

ترشيحاتنا

نهائي كأس مصر .. موعد والقنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك وبيراميدز

القبض على شاب دهس شخصين بسيارته وفر هاربا بـ الفيوم.. فيديو

مرشحة الرئاسة التونسية تعلن رغبتها في تغيير النظام السياسي

بعد شنق كلب الغردقة.. البيطريين: ضوابط قانونية لمقتني الحيوانات .. ودعوى قضائية ضد مالكه.. ومطالب بتغليظ العقوبة

نهائي كأس مصر.. حلمي طولان يحذر لاعبي الزمالك من ثنائي بيراميدز

أخبار الرياضة ليلا .. مجلس الأهلي يحظر السوشيال ميديا.. رسالة مرتضى منصور لأعضاء الزمالك.. حسام حسن لا يصلح للمنتخب

بسبب حادث السيارة .. نقابة المهن الموسيقية تشن هجوما على حكيم

ترشيح حسن شحاتة لقيادة المنتخب عيب .. طولان: مينفعش ابني يقيمني

مارست الرذيلة مع صديقه وسامحها.. تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل سائق البحيرة على يد زوجته وعشيقها

شاهد .. نجم الأهلي يتألق مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو

علي جمعة: كل ميت نجس إلا 5 أموات ..فيديو

قتلت زوجها على طريقة الموساد.. سماح مارست الرذيلة مع عشيقها على جثة أبو العيال .. تفاصيل جريمة المنوفية

أخبار الفن .. نقابة المهن الموسيقية تشن هجوما على حكيم.. وهنا الزاهد تخطف الأنظار مع شقيقتها

سبب وحيد يفصل ميتشو عن الرحيل من الزمالك .. فيديو

تركي آل الشيخ يتسبب في انقلاب داخل ناد إسباني.. فيديو

النيابة السعودية تحقق في واقعة مثيرة للجدل داخل فندق.. فيديو

حلمي طولان: هذا اللاعب هازارد الكرة المصرية.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا .. مجلس الأهلي يحظر السوشيال ميديا.. رسالة مرتضى منصور لأعضاء الزمالك.. حسام حسن لا يصلح للمنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور