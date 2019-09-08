تطورات اليمن واستهداف الدوحة للرياض منذ 1995.. أبرز ما جاء بصحف الإمارات

تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على جلسة العصف الذهني السنوية في البلاد.





*عصف استثنائي لأفكار استثنائية

وبحسب "البيان"، ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس جلسة العصف الذهني السنوية لفريق عمله، التي كانت استثنائية بمضامينها، وأكد خلالها سموه أن تنمية الإنجازات تحتاج إلى عملٍ وجهدٍ والتزام كل فرد.





ولفت إلى أن الفترة المقبلة بحاجة إلى تضافر الجهود في مجالات التوطين وخدمة المواطنين وتنمية الاقتصاد. وطالب سموه بأفكار استثنائية مبتكرة لتطوير الاقتصاد والارتقاء بخدمات المواطنين، وأن تنفيذ تلك الأفكار يحتاج إلى دماء جديدة وطاقات متجددة من أجل وطن لم يبخل علينا بشيء. كما دعا إلى برامج عمل متكاملة لتطبيق ما جاء في رسالة الموسم الجديد.





*الحكومة السودانية تعقد أول اجتماعاتها اليوم

وبحسب "البيان"، تعقد الحكومة السودانية اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وسط العاصمة الخرطوم أول اجتماعاتها فور أداء الوزراء لليمين الدستورية بحسب وزير الإعلام فيصل محمد صالح في وقت تجرى ترتيبات حثيثة لإطلاق مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة، وأعلنت الجبهة الثورية التي تضم عددًا من الفصائل المسلحة جاهزيتها للدخول في مفاوضات تفضي لسلام نهائي وشامل، في وقت كشف فيه مجلس السيادة عن وفد ستوجه غدًا الاثنين إلى جوبا للبدء في المفاوضات.





وكشف الناطق الرسمي باسم الجبهة أحمد زكريا في تصريح لـ«البيان» عن نقاشات جرت أمس في عاصمة جنوب السودان بين الجبهة ومبعوث رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك حول قضايا السلام والتعقيدات التي تعرقل انطلاق المفاوضات، وأكد أن الطرفين توصلا إلى رؤى مشتركة تمهد الطريق لانطلاق مفاوضات معافاة يشرف عليها الجوار السوداني والإقليمي وفي مقدمة ذلك مصر والإمارات والسعودية وتشاد وإثيوبيا.





*الإمارات: نقف مع السعودية في حوار اليمن

وبحسب "الخليج"، أكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن استجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطّدت شراكة إقليمية راسخة وخيّرة مع السعودية.





وكتب في تغريدة: «تقود المملكة العربية السعودية الشقيقة التحالف العربي بكل صبر وحنكة واقتدار، واستجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطّدت شراكة إقليمية راسخة وخيّرة».





وأضاف قرقاش أن «التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدٍ سعودية أمينة، ونقف معها في دعوتها للحوار كما وقفنا معها في دعوتها للحسم». ميدانيًا، صعّدت ميليشيا الحوثي الإيرانية من عملياتها العسكرية بكل مناطق ومديريات الساحل الغربي، في خرق للهدنة الإنسانية التي نص عليها اتفاق السويد نهاية العام الماضي، بالتزامن مع اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الحكومة اليمنية وعناصر الميليشيا في جبهة حجر بمحافظة الضالع، تكبدت فيها الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، فيما أفشلت قوات الجيش اليمني تسللًا للميليشيا في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز جنوبي غربي البلاد.





* السعودية: الدوحة استهدفت المملكة بممارسات سرية وعلنية منذ 1995

وبحسب "الخليج"، أكدت السعودية أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقًا من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.





جاء ذلك في تقرير حول الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها المملكة خلال الأزمة القطرية، طبقًا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).





وقال التقرير، إن المملكة اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرًا وعلنًا، موضحة أن قطر تمارس التحريض للخروج على الدولة منذ عام 1995، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة «الإخوان» وتنظيما «داعش» و«القاعدة» الإرهابية، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.





وبذلت المملكة وشقيقاتها بدول مجلس التعاون جهودًا مضنية ومتواصلة لحثّ السلطات في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أنّ قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية، ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013.





* ترامب يلغي المفاوضات مع طالبان

وبحسب "الاتحاد"، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قرر إلغاء مفاوضات السلام مع حركة طالبان بعد اعترافهم بشن هجوم في العاصمة الأفغانية كابول، الذي تسبب في مقتل أبرياء.



