أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم 8-9-2019.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا بـ أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية اليوم الأحد 8-9-2019، حيث تشهد الأسواق استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 8 -9-2019، طبقًا لأسعار أسواق الجملة، وفيما يلي سنستعرض أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم.



أسعار الخضراوات اليوم

واستقرت أسعار البطاطس على 8 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، تراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 25- 35 جنيهًا.



ويتراوح سعر الباذنجان البلدي 4 جنيهات، وكيلو الجزر 5 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات والطماطم 5 جنيهات.



أسعار الفاكهة اليوم

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة سجلت أسعار الكانتلوب 7 جنيهات للكيلو، والجوافة 13 جنيها للكليو، والكمثرى، 15 جنيها للكيلو، والتين البرشومي 25 جنيها للكيلو.