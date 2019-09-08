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أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم 8-9-2019.. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:28 ص
أسعار الخضار والفاكهة
أسعار الخضار والفاكهة
مي محمد
استعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا بـ أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية اليوم الأحد 8-9-2019، حيث تشهد الأسواق استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 8 -9-2019، طبقًا لأسعار أسواق الجملة، وفيما يلي سنستعرض أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم.

أسعار الخضراوات اليوم
واستقرت أسعار البطاطس على 8 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، تراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 25- 35 جنيهًا.

ويتراوح سعر الباذنجان البلدي 4 جنيهات، وكيلو الجزر 5 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات والطماطم 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم
وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة سجلت أسعار الكانتلوب 7 جنيهات للكيلو، والجوافة 13 جنيها للكليو، والكمثرى، 15 جنيها للكيلو، والتين البرشومي 25 جنيها للكيلو.

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