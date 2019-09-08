رشا مجدي: نادي بيراميدز أفضل نموذج للاستثمار الرياضي في مصر.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن مساء اليوم، الأحد، سوف يشهد حدثا رياضيا هاما وكبيرا ينتظره عشاق الساحرة المستديرة، وهو نهائي كأس مصر.



وأضافت رشا مجدي، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، أن اللقاء اليوم يجمع بين فريقين كبيرين؛ الزمالك وبيراميدز.



وأوضحت رشا مجدي أن نادي بيراميدز بالرغم من قصر عمره إلا أنه حالة فريدة من نوعها في كرة القدم المصرية، مشيرة إلى أنه يعد أفضل نموذج للاستثمار الرياضي في مصر.



وأشارت رشا مجدي إلى أن اللقاء سوف يقام على استاد برج العرب بحضور جماهيري، ما يقرب من 20 ألف متفرج، متمنية الفوز لفريق الزمالك، حيث إنها زملكاوية.



