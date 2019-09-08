ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم.. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:56 ص
مواعيد القطارات المتجهة
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم
مي محمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الأحد 8 – 9 -2019، تقريرًا مُفصلًا عن توقيت تحرك ووصول القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية، وأسوان والأقصر.

وتشمل مواعيد قيام ووصول قطارات "القاهرة – إسكندرية" على النحو التالي: قطار رقم 1 المميز ينطلق 03.00 صباحًا ويصل 06:40 صباحًا، قطار رقم 119 المميز ينطلق 05.00 صباحًا ويصل 09.40 صباحًا، قطار رقم 903 أولى وثانية مكيفة ينطلق 06.00 صباحًا ويصل 09:20 صباحًا، قطار رقم 905 خدمة خاصة يتحرك 08.00 صباحًا ويصل 10.25 صباحًا، وقطار رقم 1087 "نوم" الساعة 09.00 صباحًا الذي يصل 11.45 صباحًا.

وعن مواعيد تحرك قطارات "القاهرة – أسوان"، فتشمل انطلاق قطار رقم 980 مكيف الساعة 08.00 ليصل 22.00 صباحًا، قطار رقم 86 نوم ينطلق 20:20 ليصل 10:30، قطار رقم 996 مكيف يتحرك الساعة 22:00 ويصل 11:20، قطار رقم 886 مكيف يتحرك الساعة 23:15 ويصل 12:30، وقطار رقم 84 نوم يتحرك الساعة 20:00 ويصل 09.00.

وعن قطارات "القاهرة – الأقصر"، فينطلق قطار رقم 160 مميز الساعة "12.15" ويصل 23.25، وقطار رقم 976 مكيف يتحرك 21.00 ويصل 07.05، وقطار رقم 992 مميز ينطلق 22.35 ويصل 11.35، وقطار رقم 982 مكيف ينطلق 12.00 ويصل 02:05، وقطار رقم 86 "vip" ينطلق 08.15 ويصل 06.60 صباحا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات .. فيديو

تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم 3-7-2019.. فيديو

تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم 4-7-2019.. فيديو

تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

ترشيحاتنا

لميس سلامة: الزمالك هو المحتكر الأول لبطولة كأس مصر.. فيديو

حدث ليلا... تطورات جديدة حول وفاة العالم النووي المصري.. تفاصيل مصرع ضابطين شقيقين أمام والدتهما.. وموعد إعلان تنسيق المرحلة الثالثة 2019

افضل ادعية يوم عاشوراء

حلمي طولان: حزنت على رحيل هذا اللاعب من الزمالك .. فيديو

درجات الحرارة اليوم 8 - 9 - 2019 .. فيديو

حلمي طولان: حسام حسن لا يصلح لتدريب منتخب مصر .. فيديو

مارست الرذيلة مع صديقه وسامحها.. تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل سائق البحيرة على يد زوجته وعشيقها

ترشيح حسن شحاتة لقيادة المنتخب عيب .. طولان: مينفعش ابني يقيمني

قتلت زوجها على طريقة الموساد.. سماح مارست الرذيلة مع عشيقها على جثة أبو العيال .. تفاصيل جريمة المنوفية

شاهد .. نجم الأهلي يتألق مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو

علي جمعة: كل ميت نجس إلا 5 أموات ..فيديو

تركي آل الشيخ يتسبب في انقلاب داخل ناد إسباني.. فيديو

أخبار الفن .. نقابة المهن الموسيقية تشن هجوما على حكيم.. وهنا الزاهد تخطف الأنظار مع شقيقتها

النيابة السعودية تحقق في واقعة مثيرة للجدل داخل فندق.. فيديو

حلمي طولان: هذا اللاعب هازارد الكرة المصرية.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا .. مجلس الأهلي يحظر السوشيال ميديا.. رسالة مرتضى منصور لأعضاء الزمالك.. حسام حسن لا يصلح للمنتخب

أسعار الذهب اليوم الأحد 8 - 9 - 2019.. فيديو

كان بيدورها بالمنفلة.. تعرف على بطة إسماعيل ياسين الستروين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور