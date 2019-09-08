لميس سلامة: الزمالك هو المحتكر الأول لبطولة كأس مصر.. فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن الجماهير هي عصب الرياضة وتحديدًا كرة القدم.





وتابعت لميس سلامة خلال تقديمها لبرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد، إن المباريات التي يحضرها الجماهير مستواها يرتفع.





وأشارت لميس سلامة إلى أن الزمالك هو المحتكر الأول لبطولة كأس مصر في السنوات الأخيرة، موضحة أنه لاشك أن الجمهور في مباراة اليوم من نهائي كأس مصر سوف يكون له اليوم مفعول السحر في الارتقاء بالمباراة.





وأكدت لميس سلامة أننا لسنا أقل من الدوريات أو البطولات التي تقام في أوروبا وأثبتنا نجاحنا وتوفر عناصر الأمن والأمان والجودة في تنظيم كأس الأمم الإفريقية، حيث حققت الدولة كافة عناصر النجاح في المنظومة الرياضية، ولا ينقصنا سوى وعي الجماهير بأنه لا داعي للشغب.





وأكدت لميس سلامة دعمها لمطالب الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي أصدر بيانا بالأمس طالب فيه الجماهير الالتزام بالأخلاق الرياضية.