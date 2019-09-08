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درجات الحرارة اليوم 8 - 9 - 2019 .. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:50 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
مي محمد
درجات الحرارة اليوم الأحد 8 - 9 - 2019، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، تشير إلى استقرار حالة الطقس الجيد عن الأيام السابقة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا رطبًا على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيفًا ليلا، وسنستعرض فيما يلي بيان تفصيلي بـ درجات الحرارة اليوم في المحافظات والمدن الرئيسية.

درجات الحرارة اليوم
وأفاد خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن الرؤية تقل فى الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. 


درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد كالتالي:
القاهرة 25 34
الإسكندرية 30 23
الإسماعيلية 30 23
بورسعيد 31 26
مطروح 22 31
السويس 24 35 
الغردقة 27 36 
شرم الشيخ 29 36 
بني سويف 25 35
أسيوط 25 38
الوادي الجديد 24 39

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