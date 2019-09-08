في تعديل وزاري.. وزير الخارجية الياباني مرشح لـ تولي وزارة الدفاع

قالت صحيفة سانكي شيمبون اليابانية، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء شينزو آبي يفكر في إسناد وزارة الدفاع إلى وزير الخارجية تارو كونو خلال التعديل الوزاري الذي سيجريه هذا الأسبوع .



وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تذكر اسمها إن كونو قد يخلف‭‭ ‬‬تاكيشي إيوايا وزير الدفاع الحالي عقب الموقف المتشدد الذي اتخذه وزير الخارجية ضد كوريا الجنوبية بشأن قضايا تعود لزمن الحرب والذي أدى إلى توتر العلاقات السياسية والتجارية بين البلدين.



وذكرت الصحيفة أن آبي يأمل بأن يعزز كونو (56 عاما) دور اليابان في التعاون الأمني الثلاثي بين طوكيو وواشنطن وسول وسط استمرار الخلاف. ويشتهر كونو بعلاقاته الوثيقة مع الولايات المتحدة وعلاقته الايجابية مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.



ولم يتسن الاتصال على الفور بوزارة الدفاع للتعليق على ذلك.



وذكرت صحيفة يوميوري يوم الأربعاء أن من المتوقع أن يحل وزير الاقتصاد توشيميتسو موتيجي محل كونو وزيرا للخارجية في التعديل المتوقع في 11 سبتمبر .