قبل بدء الدراسة.. التعليم: مناهج 2 ابتدائي لذيذة ومايتخافش منها

قالت الدكتورة نوال شلبى، مدير مركز المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مناهج 2 ابتدائي الجديدة المقرر تدريسها لدفعة عام 2019/2020 "لذيذة وزي الفل وما يتخافش منها".



وأضافت نوال شلبي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مناهج 2 ابتدائي ستكون استكمالا لما درسه تلاميذ النظام الجديد في العام الدراسي الماضي 2018/2019، مع اختلاف واحد فقط هو أنه تم إعداد كتاب خاص بالرياضيات منفصل عن كتاب الباقة.



وأوضحت مدير مركز المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطلاب سيدرسوا كتاب الباقة باللغة الأولى التي يتم تدريسها في مدرستهم، فالمدارس التي تتعامل باللغة العربية كلغة أولى "المدارس الحكومية" تدرس الباقة باللغة العربية، أما المدارس التي تتعامل بأن لغتها الأولى هي الإنجليزية فستدرس الباقة باللغة الإنجليزية، والمدارس التي تتعامل بأن لغتها الأولى هي الفرنسية ستدرس الباقة باللغة الفرنسية.



وأشارت إلى أن جميع الكتب الخاصة بنظام التعليم الجديد تمت طباعتها وصارت جاهزة لتسليمها للتلاميذ في المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد 2019/2020.



وأوضحت أنه تم عمل مناهج الصف الثاني الابتدائي بعد عمل دراسة موسعة جدًا، وتمت الاستعانة بتجارب ١٢ دولة من أشهر الدول المتقدمة في تصنيف التعليم علي مستوى العالم.



جدير بالذكر أنه من المقرر بدء العام الدراسي الجديد 2019/2020 لتلاميذ رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي يوم 11 سبتمبر 2019، وللطلاب الأكبر سنًا ستبدأ الدراسة يوم 21 سبتمبر 2019.