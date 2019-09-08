طقس الخليج العربي.. حار في الكويت.. صحو في الإمارات.. أمطار رعدية ورياح في السعودية

أصدرت الهيئات العامة للأرصاد في دول المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة توقعاتها عن طقس اليوم، الأحد، الموافق التاسع من شهر محرم للعام 1441 هجريا والموافق 8 سبتمبر 2019في السعودية، توقعت هيئة الأرصاد أن يستمر اليوم، بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان وعسير، وتشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، ونجران، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.وعن حالة البحر الأحمر، فالرياح سطحية شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وهو متوسط الموج إلى مائج، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر.أما عن حالة الخليج العربي، فالرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة تتحول مساءً إلى شمالية شرقية.والبحر متوسط الموج وارتفاعه من نصف متر إلى متر ونصف المتر.

وفي الكويت، فإن الطقس في النهار حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة.

درجات الحرارة المتوقعة ونسب الرطوبة في الامارات

أما عن الإمارات، ووفقا لتوقعات المركز الوطني للإرصاد، فإن طقس اليوم، الأحد، صحو إلى غائم جزئيا ومغبر أحيانا، وتظهر بعض السحب بعد الظهر شرقا ورطب ليلا.

أما عن صباح الاثنين على السواحل شمالا، يحتمل تشكل الضباب الخفيف، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على المناطق الساحلية، خاصة غربا، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، خاصة على البحر، مثيرة للغبار والأتربة، والبحر مضطرب الموج، خاصة غربا في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.