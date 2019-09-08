ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طقس الخليج العربي.. حار في الكويت.. صحو في الإمارات.. أمطار رعدية ورياح في السعودية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:51 ص
صدى البلد
على صالح
درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة في السعودية
أصدرت الهيئات العامة للأرصاد في دول المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة توقعاتها عن طقس اليوم، الأحد، الموافق التاسع من شهر محرم للعام 1441 هجريا والموافق 8 سبتمبر 2019

في السعودية، توقعت هيئة الأرصاد أن يستمر اليوم، بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان وعسير، وتشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، ونجران، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.

وعن حالة البحر الأحمر، فالرياح سطحية شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وهو متوسط الموج إلى مائج، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر.

أما عن حالة الخليج العربي، فالرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة تتحول مساءً إلى شمالية شرقية.

والبحر متوسط الموج وارتفاعه من نصف متر إلى متر ونصف المتر.


الطقس في الكويت

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة في الكويت
وفي الكويت، فإن الطقس في النهار حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة. 
وليلًا، حار إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 30 كم/ساعة. 

الطقس في الإمارات

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة ونسب الرطوبة في الامارات

أما عن الإمارات، ووفقا لتوقعات المركز الوطني للإرصاد، فإن طقس اليوم، الأحد، صحو إلى غائم جزئيا ومغبر أحيانا، وتظهر بعض السحب بعد الظهر شرقا ورطب ليلا. 

أما عن صباح الاثنين على السواحل شمالا، يحتمل تشكل الضباب الخفيف، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على المناطق الساحلية، خاصة غربا، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، خاصة على البحر، مثيرة للغبار والأتربة، والبحر مضطرب الموج، خاصة غربا في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد السعودية تكشف مفاجأة بشأن الطقس المتوقع يوم عرفة

أمطار رعدية على المشاعر المقدسة.. الأرصاد السعودية تعلن حالة طقس أول أيام العيد

ترشيحاتنا

يستوعب 20 مليون راكب سنويا.. 5 معلومات عن مشروع مترو الإسكندرية

هل المتوفى بمرض السرطان يعد شهيدا؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

حدث ليلا... تطورات جديدة حول وفاة العالم النووي المصري.. تفاصيل مصرع ضابطين شقيقين أمام والدتهما.. وموعد إعلان تنسيق المرحلة الثالثة 2019

ترشيح حسن شحاتة لقيادة المنتخب عيب .. طولان: مينفعش ابني يقيمني

أسعار سكودا فابيا المستعملة.. تفاصيل بالفيديو

أسعار الذهب اليوم الأحد 8 - 9 - 2019.. فيديو

مارست الرذيلة مع صديقه وسامحها.. تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل سائق البحيرة على يد زوجته وعشيقها

ترشيح حسن شحاتة لقيادة المنتخب عيب .. طولان: مينفعش ابني يقيمني

قتلت زوجها على طريقة الموساد.. سماح مارست الرذيلة مع عشيقها على جثة أبو العيال .. تفاصيل جريمة المنوفية

شاهد .. نجم الأهلي يتألق مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو

علي جمعة: كل ميت نجس إلا 5 أموات ..فيديو

أسعار الذهب اليوم الأحد 8 - 9 - 2019.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا .. مجلس الأهلي يحظر السوشيال ميديا.. رسالة مرتضى منصور لأعضاء الزمالك.. حسام حسن لا يصلح للمنتخب

تركي آل الشيخ يتسبب في انقلاب داخل ناد إسباني.. فيديو

النيابة السعودية تحقق في واقعة مثيرة للجدل داخل فندق.. فيديو

أخبار الفن .. نقابة المهن الموسيقية تشن هجوما على حكيم.. وهنا الزاهد تخطف الأنظار مع شقيقتها

حلمي طولان: هذا اللاعب هازارد الكرة المصرية.. فيديو

كان بيدورها بالمنفلة.. تعرف على بطة إسماعيل ياسين الستروين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور