بعد قليل .. الآثار تفتتح مقبرتين جديدتين في الأقصر

تشهد محافظة الأقصر بعد قليل عددا من الفعاليات الأثرية، حيث من المقرر افتتاح مقبرتين أثريتين جديدتين لاثنين من كبار رجال الدولة قديمًا بمنطقة ذراع أبو النجا بعد ترميمهما، بالتعاون مع مركز البحوث الأمريكي.



وعقب افتتاح المقبرتين سيتم افتتاح معرض لأعمال البعثة الأثرية بمنطقة العساسيف داخل متحف الأقصر، وعلى هامش المعرض سيجرى عرض تابوت الملكة تاوسرت لأول مرة بعد نقله من وادى الملوك إلى متحف الأقصر.



وتقع مقابر ذراع أبو النجا على البر الغربي لنهر النيل في مدينة طيبة القديمة (الأقصر)، عند مدخل الخليج الجاف المؤدي للدير البحري شمال مقابر العساسيف، والمنطقة استخدمها المصري القديم كمدينة جنائزية في الأسرة السابعة عشر.



أما جبانة العساسيف تقع على الضفة الغربية لنهر النيل في طيبة (الأقصر) بصعيد مصر، وهي تقع في الخليج الجاف المؤدي إلى الدير البحرى جنوب جبانة ذراع ابو النجا، وتحتوي على مقابر من الأسرات 18 و 25 و 26 ، والتي تغطي الفترة من 1550 إلى 525 قبل الميلاد عبر الأسرات الثلاث.

