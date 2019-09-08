سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 8-9-2019





سعر اليورو





سعر الجنيه الإسترليني





سعر الدولار









سعر الفرنك السويسري





سعر الين الياباني





استقرت أسعار الدولار أسعار العملات الأجنبية اليوم، الأحد 8 سبتمبر 2019 أمام الجنيه، وفقا لبيانات البنك المركزى، حيث سجل سعر الدولار اليوم الأحد 8 - 9 - 2019، 16.42 جنيه للشراء، و16.54 جنيه للبيع.وفيما يلي نستعرض سعر العملات الأجنبية اليوم الأحد 8 - 9 - 2019 بالتفصيل.وبلغ سعر اليورو الأوروبى 18.16 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.بينما بلغ سعر الجنيه الإسترلينى 20.25 جنيه للشراء، 20.41 جنيه للبيع.بينما سجل سعر الدولار اليوم الأحد 8 - 9 - 2019، 16.42 جنيه للشراء و16.54 جنيه للبيع.وسجل سعر الفرنك السويسرى 16.71 جنيه للشراء، و16.85 جنيه للبيع.أما سعر 100 ين ياباني فقد بلغ 15.39 جنيه للشراء، و15.52 جنيه للبيع.