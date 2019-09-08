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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 8-9-2019

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:21 ص
عملات اجنبية
عملات اجنبية
علياء فوزى
استقرت أسعار الدولار أسعار العملات الأجنبية اليوم، الأحد 8 سبتمبر 2019 أمام الجنيه، وفقا لبيانات البنك المركزى، حيث سجل سعر الدولار اليوم الأحد 8 - 9 - 2019، 16.42 جنيه للشراء، و16.54 جنيه للبيع.

وفيما يلي نستعرض سعر العملات الأجنبية اليوم الأحد 8 - 9 - 2019 بالتفصيل.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو الأوروبى 18.16 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بينما بلغ سعر الجنيه الإسترلينى 20.25 جنيه للشراء، 20.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار

بينما سجل سعر الدولار اليوم الأحد 8 - 9 - 2019، 16.42 جنيه للشراء و16.54 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسرى 16.71 جنيه للشراء، و16.85 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني

أما سعر 100 ين ياباني فقد بلغ 15.39 جنيه للشراء، و15.52 جنيه للبيع.

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