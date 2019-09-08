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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس النواب يسعى لجعل إجراءات مساءلة ترامب رسمية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:45 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن مصدر أمريكي مطلع اليوم الأحد أنه من المقرر أن تصوت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، التي يقودها ديمقراطيون، خلال أيام على قرار يجعل إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب رسمية.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - "إن اللجنة تعمل على تحويل ما بدأ في صورة تحقيق رقابي بشأن رئاسة ترامب إلى مساءلة، وذلك بهدف التوصل إلى قرار بحلول نهاية العام الحالي حول ما إذا كان سيتم توصية مجلس النواب بكامل هيئته ببدء تطبيق بنود المساءلة".

وأضاف أنه "بحلول يوم الأربعاء المقبل سيكون بوسع أعضاء اللجنة القضائية التصويت على إجراء يجعل مسألة التحقيق محددة بصورة أفضل".

وكانت اللجنة القضائية قد تعرضت لانتقادات من الجمهوريين بسبب عدم التزامها بإجراءات سبق أن جرى اتباعها في سياق مساءلة رئيسين سابقين للبلاد هما ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون.

وظل رئيس اللجنة جيرولد نادلر يركز خلال الشهور الماضية على ما توصل إليه تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، وما إذا كان ترامب قد سعى لعرقلة هذا التحقيق.

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