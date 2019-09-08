الإعصار "فاكساي" بتسبب في إلغاء عشرات الرحلات الجوية باليابان

ألغت الخطوط الجوية اليابانية اليوم /الأحد/ 23 رحلة كان من المقرر أن تصل أو تغادر من مطار "هانيدا" الدولي بالعاصمة طوكيو، وهو ما سيؤثر على حوالي 4580 راكبا، وذلك بسبب الإعصار "فاكساي" المتوقع أن يضرب البلاد خلال ساعات.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه.) أن شركة "بيتش أفيياشن" قد ألغت أيضا ثلاث رحلات داخلية وست رحلات دولية كان من المقرر أن تصل أو تغادر من مطار "هانيدا" أو "ناريتا" الدولي بما في ذلك رحلة كانت متجهة من مدينة "ناها" إلى مدينة "ناريتا" اليابانية.



من جانبها، قررت شركات السكك الحديدية وقف الخدمات على بعض الطرق في جميع أنحاء منطقة "كانتو" مساء اليوم بسبب الإعصار "فاكساي".



بدورهم، حث مسئولو الأرصاد الجوية المواطنين الذين يتواجدون في مناطق مسار الإعصار على الاستعداد للرياح القوية والأمطار الغزيرة والأمواج العاتية المتوقع أن تصاحبه وترك منازلهم إذا لزم الأمر للحفاظ على أرواحهم.

