ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإعصار "فاكساي" بتسبب في إلغاء عشرات الرحلات الجوية باليابان

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:15 م
صدى البلد
أ ش أ
ألغت الخطوط الجوية اليابانية اليوم /الأحد/ 23 رحلة كان من المقرر أن تصل أو تغادر من مطار "هانيدا" الدولي بالعاصمة طوكيو، وهو ما سيؤثر على حوالي 4580 راكبا، وذلك بسبب الإعصار "فاكساي" المتوقع أن يضرب البلاد خلال ساعات.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه.) أن شركة "بيتش أفيياشن" قد ألغت أيضا ثلاث رحلات داخلية وست رحلات دولية كان من المقرر أن تصل أو تغادر من مطار "هانيدا" أو "ناريتا" الدولي بما في ذلك رحلة كانت متجهة من مدينة "ناها" إلى مدينة "ناريتا" اليابانية.

من جانبها، قررت شركات السكك الحديدية وقف الخدمات على بعض الطرق في جميع أنحاء منطقة "كانتو" مساء اليوم بسبب الإعصار "فاكساي".

بدورهم، حث مسئولو الأرصاد الجوية المواطنين الذين يتواجدون في مناطق مسار الإعصار على الاستعداد للرياح القوية والأمطار الغزيرة والأمواج العاتية المتوقع أن تصاحبه وترك منازلهم إذا لزم الأمر للحفاظ على أرواحهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مع اقتراب إعصار فاكساي.. إلغاء رحلات جوية وخدمات القطارات في اليابان

اليابان: إصدار أمر إجلاء نحو 3700 مع اقتراب وصول إعصار فاسكاي

ترشيحاتنا

محمد مجدي قفشة.. هازارد الأهلي والدوري المصري

النادي الأهلى يتربع على عرش القائمة.. تعرف على أنجح 30 فريق كرة قدم في العالم

نتيجة مذهلة.. تناولي 10 حبات من الزبيب ولاحظى ماذا سيحدث

الأهلي بين نارين في نهائي كأس مصر

مكشوف الصدر.. ريم مصطفى تستعرض أنوثتها.. والجمهور: سندريلا

قبل بدء الدراسة.. التعليم: مناهج 2 ابتدائي ممتعة ومايتخافش منها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكاديمية الوطنية للتدريب: استكمال المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين

بـ كتف وكتف.. ابنة الحضرى بإطلالة أنثوية بيضاء

بـ شراب شفاف وشورت قصير.. دارين حداد تظهر بـ إطلالة مثيرة