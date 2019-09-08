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أخبار البلد

السفارة الفرنسية تعلن عن وظيفة جديدة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:47 ص
السفارة الفرنسية
السفارة الفرنسية
محمود نوفل
أعلنت السفارة الفرنسية في مصر عن رغبتها في توظيف ملحق للصحافة والاتصال لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

وأوضحت السفارة الفرنسية في الاعلان الخاص بها ان الوظيفة الجديدة ستكون تحت إشراف المستشار الصحفي للسفارة الفرنسية، حيث يشارك ملحق الصحافة والاتصال في الاتصالات الخارجية للسفارة الفرنسية في الحفاظ على اتصالات منتظمة مع الصحفيين، وكذلك أن يمتلك رؤية جيدة للعمل فرنسا في مصر بجانب مراقبة نشطة لأخبار البلد وصورة فرنسا في مصر.

كما شدد الإعلان علي ضرورة أن يتمتع المتقدم للوظيفة بالمعرفة الجيدة بالصحافة والإعلام المصري وكذلك اتقان الشبكات الاجتماعية الرئيسية ومعرفة باساليب وأدوات الاتصال والقدرة على العمل بشكل مستقل وفي فريق وإتقان التصوير الفوتوغرافي والفيديو وكذلك إجادة اللغة العربية والفرنسي كتابة وتحدثا.

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