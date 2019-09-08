زيت الزيتون اليوناني يخسر حصته في السوق الكندية

بدأ زيت الزيتون اليوناني يفقد مكانته المميزة في السوق الكندية أمام مثيله الإيطالي وأيضا المنتج الإسباني والتونسي.



وكشف تقرير صادر عن مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية بالقنصلية اليونانية في تورنتو بأن زيت الزيتون اليوناني يفقد مكانته بصورة تدريجية، ففي الفترة بين عامي (2013 - 2016) كان زيت الزيتون اليوناني يأتي في المرتبة الثانية من حيث المبيعات في كندا بعد الزيت المنتج في إيطاليا، لكن منذ عام 2016 بدأ يتراجع مستويين في الوقت الذي حقق فيه زيت الزيتون من كل من إسبانيا وتونس نموا ملحوظا في حصتهما بالسوق الكندي.



وأشار التقرير - وفقا لصحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية - إلى أن عدة أسباب تقف وراء ذلك التراجع، منها أن اليونان لا يمكنها التنافس مع المنتج الإسباني من حيث السعر لأن الأخيرة تنتج ببساطة كميات أكبر بكثير من زيت الزيتون ، مما يسمح لمنتجيها ببيعه بأسعار تنافسية، وفي الوقت نفسه لم تتمكن صناعة زيت الزيتون اليوناني أيضا من غزو سوق زيت الزيتون الراقي، كما فعلت إيطاليا، لأنه سيكون هناك دائمًا جزء من السكان على استعداد لدفع أسعار أعلى بكثير من المتوسط من أجل الحصول على زيت الزيتون عالي الجودة، وبذلك ربح المنتجون الإيطاليون هذا السوق بحيث تمكنوا من تأسيس علامة تجارية عالمية مرادفة لزيت الزيتون عالي الجودة.