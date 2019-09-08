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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

البروفيسور شيكابالا.. الزمالك يستعد لـ بيراميدز على طريقة la casa de papel

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:41 ص
la casa de papel
la casa de papel
إسراء أشرف
استعد نادي الزمالك لمواجهة منافسه بيراميدز، في نهائي كأس مصر، على طريقة مسلسل الجريمة الإسباني الشهير "La Casa de Papel" أو "بيت المال".

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز، اليوم، الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب "برج العرب" بمدينة الإسكندرية.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، صورة يظهر فيها محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، على هيئة "البروفيسور"، وخلفه اللاعبين.

وتدور أحداث مسلسل "la casa de papel"، حول رجل غامض يلقب بـ"البروفيسور" يقوم بالإعداد لأكبر عملية سرقة على الإطلاق، وذلك بتجنيد 8 أشخاص يدعون بأسماء حركية لمدن عالمية، ولهم سوابق إجرامية.

وتعد فكرة المسلسل هي اقتحام دار سك العملة الإسبانية، وطباعة 2.4 مليار يورو، ويحتاجون لتحقيق ذلك البقاء هناك 11 يومًا، والتعامل مع 67 رهينة ونخبة من قوات الشرطة الإسبانية.

ويحظى المسلسل بمشاهدات عالية في جميع أنحاء العالم، خاصة من لاعبي كرة القدم، حيث انضم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، لفريق عمل المسلسل في حلقتين بالموسم الثالث والأخير.
البروفيسور شيكابالا.. الزمالك يستعد لـ بيراميدز على طريقة la casa de papel
البروفيسور شيكابالا.. الزمالك يستعد لـ بيراميدز على طريقة la casa de papel

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