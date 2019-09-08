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إلهام أبو الفتح
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منوعات

وفاة أمريكية إثر سقوطها من قمة جبلية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:55 ص
صدى البلد
أ ش أ
لاقت أمريكية حتفها إثر سقوطها من ارتفاع 500 قدم أثناء تسلقها الجرف الصخري "نصف القبة" بحديقة يوسمايت الوطنية بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ووفقا للمسؤولين بالمتنزه فإنه يسمح للمتنزهين بتسلق مئات الأقدام إلى القمة دون الحاجة إلى استخدام معدات تسلق الصخور، و توفيت دانييل بورنت /29 عاما/ من ولاية أريزونا، إثر سقوطها عموديا من مسار المشي في القمة الخطرة .

وذكرت شبكة (أن.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن القبة ترتفع بمسافة 8800 قدم فوق سطح البحر، وأن رحلة التسلق للقمة والعودة منها يستغرق أكثر من 14 ميلا ويستغرق من 10 – 12 ساعة وفي بعض الأحيان أكثر.

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