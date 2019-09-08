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اقتصاد

اتحاد الغرف التجارية يناقش خطة عمل الـ 4 سنوات المقبلة.. اليوم

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:42 ص
المهندس إبراهيم العربي
المهندس إبراهيم العربي
ولاء عبد الكريم
يعقد الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة أولى اجتماعاته اليوم الأحد، بعد إعادة تشكيله الشهر الماضي.

وقال المهندس إبراهيم العربي إن الاجتماع يتضمن مناقشة رؤية الغرف التجارية المختلفة حول خطة عمل الأربع سنوات المقبلة وهي مدة دورة مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأضاف العربي، أن خطة العمل تشمل مطالب جميع الغرف التجارية ورؤيتها التنموية والتطويرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل القاعدة الأساسية لاقتصاد بلدنا.

وكشف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن ان كل غرفة لديها رؤية في دعم منتسبيها والاقتصاد بشكل عام وسيتم مناقشة جميع المقترحات والمطالب للخروج بورقة عمل في النهاية نستطيع من خلالها وضع المحاور الرئيسية لخطة عمل الاتحاد خلال المرحلة القادمة.

وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى الحماس والرغبة الأكيدة من رؤساء وممثلي الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة في تقديم خدمات ملموسة لمنتسبي الغرف التجارية والاقتصاد القومي.

ونوه العربي، إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير السلع لضبط الأسواق وخلق سبل جديدة لدعم الاقتصاد وتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية وتنمية موارد الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة من ضمن المحاور الرئيسية لخطة العمل.

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