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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تخصيص 16 منطقة للمشجعين خلال بطولة العالم للرجبى في اليابان

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:30 ص
بطولة العالم للرجبى
بطولة العالم للرجبى في اليابان
أ ش أ
قررت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرجبى في اليابان تخصيص 16 منطقة تجمع للمشجعين لمتابعة فعاليات البطولة خارج الملاعب فى 12 مدينة فى أنحاء اليابان.

وتشير التقديرات إلى أنه يتوقع توافد نحو مليون مشجع بدون تذاكر لمتابعة فعاليات البطولة التي تنطلق في العشرين من شهر سبتمبر الحالى.

وتم تزويد مناطق تجمع المشاهدين بشاشات عملاقة لبث مباريات البطولة بجانب عربات تقديم الوجبات التى ستوفر أطباقا خاصة بالمدن المستضيفة بجانب الأطباق الشهيرة للدول المشاركة فى البطولة.

كما ستتاح الفرصة للمشجعين لدخول هذه المناطق مجانا بجانب الاستمتاع بعروض فنية محلية ومتابعة برامج حوارية تستضيف كبار نجوم لعبة الرجبى.

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