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أخبار البلد

كاتب كويتي: زيارة الرئيس السيسي للكويت جاءت لمواصلة تطوير العلاقة الأخوية بين البلدين

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:16 م
صدى البلد
أ ش أ
قال الكاتب الصحفي الكويتي عبدالمحسن محمد الحسيني، إن الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت خلال الأسبوع الماضي، جاءت لمواصلة تطوير العلاقة الأخوية بين مصر والكويت.

وأكد الحسيني – في مقال له بجريدة "الأنباء" الكويتية اليوم الأحد، تحت عنوان (متانة العلاقات الكويتية المصرية) – أن العلاقات الكويتية - المصرية تتميز بأنها عريقة وتاريخية، مشيرا إلى أن للدولة المصرية، والشعب المصري، مواقف كبيرة تجاه الكويت، بدأت بتحمّل الحكومة المصرية لتكاليف المعلمين المصريين الذين كانوا يُبعثون دون أي مقابل؛ وذلك قبل اكتشاف النفط في الكويت.

ولفت إلى أن المواقف المصرية تجاه الكويت لم تقتصر على المساعدات التعليمية فقط، بل ساهم المصريون في العمل بالمراكز الصحية، والمستشفيات، وعملوا مهندسين بوزارة الأشغال، بالإضافة إلى المواقف الشجاعة لمصر مع الكويت،عندما هدد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين باحتلال الكويت، فتدخلت مصر لمنع اي محاولات من قبل العراق للاعتداء على الكويت، وأرسلت جيوشا للدفاع عن سيادتها.

وشدد الحسيني على أن مواقف مصر لم تتوقف عند الكويت فقط، بل ساهمت كثيرا في مساعدة العديد من الدول العربية، وفي مقدمتها الدول الخليجية، التي اعتمدت على مصر في توفير المعلمين، والأطباء.

وأضاف الكاتب الصحفي الكويتي قائلا :"لقد آن الأوان لأن نرد هذا الجميل للشعب المصري الشقيق، تعالوا الآن لنحيي الشعب المصري العظيم، الذي وقف مع الكويت في الأزمات التي مرت بها.

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