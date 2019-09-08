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رئيس التحرير
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رياضة

بث مباشر.. مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:03 ص
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
محمد السعيد
يواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز اليوم، الأحد، على ملعب برج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر:

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، عبر قناتي أون سبورت ونايل سبورت.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نهائى كأس مصر للموسم الثاني على التوالي وبخبرة كبيرة في هذه المسابقة إضافة إلى أنه حامل اللقب، إلا أنه سيصطدم بمنافس قوي يملك عددا من العوامل المساعدة للحصول على اللقب لأول مرة فى تاريخيه.

كان الزمالك تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، بينما صعد بيراميدز على حساب بتروجت.

تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبدالله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما.

خط الهجوم: محمد اوناجم - أشرف بن شرقي - مصطفي محمد.

تشكيل بيراميدز المتوقع:

حراسة المرمى : أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - على جير - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عناد "دونجا" - إريك تراوري - عبدالله السعيد.

خط الهجوم: إسلام عيسي - إبراهيم حسن - جون أنطوي.

بث مباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر:



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