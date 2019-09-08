صناعة الأثاث بدمياط علي الطريقة الإيطالية.. دورات تدريبية للصناع على الدهانات الحديثة

مع قرب افتتاح مدينة الاثاث بشطا وتصدر صناعه الاثاث المقدمة ، وادخال الكثير من الامكانيات والالات والماكينات الحديثة لصناعه الاثاث بمدينة الاثاث حتى يتثنى للمدينة ان تنافس على مستوى العالم ، فقد اعلنت الغرفة التجارية بمحافظة دمياط بأنه يتم حاليا التنسيق مع مركز تحديث الصناعة لتنظيم دورات مكثفة لصناع الأثاث بالمحافظة على الدهانات الحديثة والتشطيبات النهائية لمنتجات الأثاث بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع الجانب الإيطالي.





وقال اللواء محمد الزينى رئيس مجلس إدارة الغرفة بالمحافظة ، ان صناعة الأثاث بدمياط ستشهد طفرة كبيرة في التطوير والمنافسة العالمية من خلال مدينة الاثاث بشطا ، وهناك عدد من التدريبات سيخضع لها بعض صناع الأثاث تهدف إلى تغيير الأنماط العادية والوصول بالمنتجات الدمياطية من الأثاث إلى العالمية.





وأضاف أن الغرفة تهدف إلى النزول بالأسعار لتتواكب مع أصحاب الدخول البسيطة من المواطنين من خلال إيجاد خامات بديلة فى صناعة الأثاث تساعد على خفض التكاليف النهائية للمنتج مع الحفاظ على جودته وخاصة بعد الارتفاع الكبير فى الخامات الأساسية.



