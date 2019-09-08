قبل افتتاحهما الرسمي.. تعرف على تفاصيل مقبرتي كاتب الطاولة ومبعوث آمون

تشهد محافظة الأقصر، اليوم الأحد، مراسم افتتاح مقبرتين لكبار رجال الدولة بمنطقة ذراع أبو النجا بمحافظة الأقصر، وهذا بعد خضوعهما لأعمال ترميم بالتعاون مع مركز البحوث الأمريكي، وذلك بحضور وزير الدولة لشئون الآثار، والدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للأثار وقبل الافتتاح الرسمي نعرض مكونات المقبرتين ومحتوياتها



والمقبرتان هما مقبرة "TT286 " تياى وهى مقبرة كاتب الطاولة زوجته تابيس واباءه ريري واير، هذه المقبرة تبدأ بفناء ثم مدخل صغير يليها صالة فى نهايتها ومقصورة صغيرة ثم حجرة خالية من الزخارف يوجد بها بئر الدفن والمقبرة تعرض مناظر الحياة اليومية وكذلك المشاهد الجنائزية.



والمقبرة الأخرى مقبرة " TT159 " ريا وهو المبعوث الرابع من آمون والمقبرة عبارة عن شكل T وتتكون من فناء يؤدى إلى المدخل الرئيسي والصالة العرضية تحتوى على بئر الدفن والجانب الغربي والصالة الطولية تحتوى على مقصورة بها تمثالين لمالك المقبرة وزوجته " ميرتى مارى " فى وضعية الجلوس.



وفى عام 2015 حتى 2017 قام مركز البحوث الأمريكي بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية بتنفيذ مدارس الترميم الحقلية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتوفير التدريب لموظفى الوزارة على تطوير الموقع وأعمال الترميم والتوثيق، وكجزء من البرنامج التدريبي قام المشاركون بترميم وصيانة الصور الجدارية للمقبرتين وأظهروا فنا بألوان زاهية يصور الحياة اليومية والمشاهد الجنائزية.