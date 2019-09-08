جنوب سيناء تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

أعلنت محافظة جنوب سيناء استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال تجهيز المدارس وصيانتها بالتنسيق بين جميع المديريات بالمحافظة.



وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن المحافظة انتهت من استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد، حيث نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية معرضا لبيع الأدوات المدرسية والزي المدرسي بأسعار مخفضة عن السوق، بتخفيضات وصلت إلى أكثر من 20% وذلك تحت عنوان (أهلا مدارس)، وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد والمقرر انطلاقه في 11 سبتمبر الجاري لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي.



وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لجميع الأجهزة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ووجه المرور بضرورة مراعاة الحركة المرورية أمام المدارس ووضع لافتات إرشادية للسيارات أمام المدارس لمنع الحوادث.



في نفس السياق، أكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال 40 ألف طالب وطالبة موزعين علي 331 مدرسة منها 41 رياض اطفال و123 ابتدائي و83 اعدادي و17 ثانوي و17 ثانوي فني و23 مدرسة خاصة و10 مدارس تعليم فصل واحد و17 تربية، خاصة وأنه تم الانتهاء من أعمال توصيل المرافق للمدارس التي ستدخل الخدمة هذا العام أو إنشاء جديد أو توسع أو إحلال وتجديد، موضحا أنه من المقرر دخول 30 فصلا دراسيا الخدمة هذا العام على مستوى المحافظة، والتوسع في بعض المدارس لاستعاب كثافة الطلاب.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من صيانة 12 مدرسة وتجديدها بجميع الإدارات التعليمية، مشيرا إلى أن المديرية تسلمت جميع المخصصات من الكتب الدراسية لمختلف الصفوف، وتوزيعها على الإدارات التعليمية، والتي تقوم بدورها بتوزيعها على المدارس مع التأكيد على مسؤولي المدارس بعدم ربط استلام الكتب بدفع المصروفات المدرسية.



ولفت إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الندب والنقل قبل بدء العام الدراسي لسد العجز، والتنسيق مع مديرية الصحة لتوفير مدرسة زائرة صحية بكل مدرسة وجميع مستلزمات الإسعافات الأولية، والتأكيد على مديري المدارس بتطهير خزانات المياه، والتأكد من أمان غرف الصرف الصحي وتغطيتها بشكل جيد، حتى لا تشكل خطرا على حياة الطلاب، ومنع الإجازات لجميع العاملين بقطاع التعليم بداية من شهر سبتمبر المقبل