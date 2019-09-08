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أخبار العالم

عمدة لندن يفجر مفاجأة في أكبر معرض للأسلحة بالعالم

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:46 ص
صادق-خان
صادق-خان
محمد علي
تصريح غريب أطلقه سياسي بريطاني، تسبب في لغط واسع في بريطانيا، بعد ما طالب هذا السياسي من ضيوف بلاده مغادرتها، أثناء تحضيرهم لعقد معرض دولي للسلاح خلال الأيام المقبلة، وفق ماذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية. 

وطلب السياسي الذي لم يكن إلى عمدة لندن (بمثابة محافظ للندن) صادق خان، من منظمي أكبر معرض للأسلحة في العالم نقله إلى مدينة أخرى غير لندن، مع تزايد الاحتجاجات على الحدث "البغيض"، بحسب وصف الصحيفة.

تم اعتقال ما يقرب من 100 شخص حتى الآن في مظاهرات ضد معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) ، الذي سيفتتح في مركز إكسسل يوم الثلاثاء.

وستشهد شركات تصنيع الأسلحة تسويق منتجاتها للوفود الدولية في المعرض الدولي.

ويحتج خان والمتظاهرون على بيع الأسلحة لجماعات مسلحة، تستخدمه في صراعات غير قانونية. 

ويعد توجه صادق خان، توجه من أحد رجالات الحكومة البريطانية المعارضة لمبيعات السلاح. 

وخلال المعرض، سيكون على الوزراء البريطانيين، إلقاء الخطب ومقابلة المسؤولين العسكريين الأجانب، بينما تستضيف القوات المسلحة البريطانية المندوبين في أجنحة الأسلحة المختلفة، الصواريخ والدبابات والطائرات والقنابل اليدوية والذخيرة، وغيرها.

قال خان إن الحدث الذي يقام كل عامين عارضه نشطاء بلندن ممن لا يريدون الاتجار بالأسلحة في مدينتهم.

وصرح: "أنا أعارض بشدة هذا الحدث الذي يحدث في لندن".

أضاف: "لندن مدينة عالمية ، تعد موطنا للأفراد الذين فروا من الصراع وعانوا نتيجة للحروب والأسلحة مثل تلك التي ستعرض في المعرض". 

وتابع: "من أجل تمثيل أقضل لسكان لندن ، سأغتنم أي فرصة متاحة للحيلولة دون وقوع هذا الحدث خلال السنوات المقبلة."

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