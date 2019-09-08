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تعليم

600 جنيه مكافأة للعاملين بكليات ومستشفيات جامعة الأزهر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:55 ص
جامعة الازهر
جامعة الازهر
محمد شحتة
صدق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على صرف 600 جنيه مكافأة للعاملين بكليات ومراكز ومستشفيات الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى أنه سيتم مخاطبة الوحدات الحسابية لصرفها في أسرع وقت خلال الأيام القادمة.

يأتي ذلك في إطار إسهام الجامعة في تخفيف المعاناة عن العاملين في مختلف قطاعات الجامعة.

يذكر أن جامعة الأزهر تستعد لبدء العام الدراسي الجديد وافتتاح المعاهد الفنية الجديدة بكليات العلوم بالقاهرة واسيوط بنين وبنات، وتجرى حاليا امتحانات التصفية للطلاب الراسبين.

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