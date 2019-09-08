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أخبار العالم

تراجع العجز التجاري في مصر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:58 ص
تراجع العجز التجاري
تراجع العجز التجاري في مصر
رويترز
قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأحد إن العجز التجاري تراجع 21.9 بالمئة إلى 3.38 مليار دولار في يونيو مع صعود الصادرات 4.3 بالمئة وهبوط الواردات 13 بالمئة.

وأضاف جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات زادت إلى 2.30 مليار دولار في فبراير من 2.20 مليار قبل عام.

وانخفضت الواردات إلى 5.68 مليار دولار في فبراير من 6.53 مليار دولار قبل سنة، بفعل تراجع واردات المنتجات النفطية 36.4بالمئة والحديد والصلب بنسبة 37.3 بالمئة.

يأتي تراجع واردات مصر من المنتجات البترولية بعد زيادة إنتاج الغاز الطبيعي ولا سيما من حقل ظُهر في البحر المتوسط إلى جانب اكتشافات في شمال الإسكندرية ودلتا النيل.

وفرضت مصر في 2017 رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات.

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