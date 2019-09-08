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تعليم

جامعة مصر تبدأ تسجيل طلابها الجدد باستخدام النظام الذكي .. غدا

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:03 ص
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
قســـم التعليــــم
نقلة نوعية وطفرة هائلة تشهدها الآن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى المجال المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعى فى العملية التعليمية وذلك تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة ومن خلال العديد من التطبيقات المرتبطة بالنظام العالمي الجديد المعروف باسم "بانر" وهو نظام عالمي تستخدمة 2500 جامعة من كبرى الجامعات فى مختلف أنحاء العالم .

وصرح الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة بأن الجامعة سوف تبدأ غدا "الاثنين"، تسجيل الطلاب الجدد من خلال هذا النظام العالمى الذى يتميز بتكاملة مع أنظمة كثيرة من برمجيات التعليم العالي مثل برامج الموارد البشرية والشئون المالية والتعلم الإلكتروني وإدارة الدرجات العلمية وذلك بهدف الإرشاد الأكاديمي وحماية البيانات واستخراج التقارير.

وأضاف الدكتور العزازى أن تلك الخطوة المهمة تأتى في إطار التحول الرقمي الذى تنتهجه الجامعة ضمن خطة طموحة تستهدف فى المقام الأول تحويلها إلى جامعة ذكية تنفيذًا لتوجهات الدولة ووزارة التعليم التعليم العالي وفي إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر".

وأشار الدكتور العزازى إلى أن الجامعة طلبت من أبنائها الطلاب الجدد ضرورة الدخول على موقع التسجيل والإلتزم بالمواعيد المحددة للتسجيل الخاص بكل كلية وذلك لضمان أن تتم عملية التسجيل بسلاسة وسهولة ويسر خاصة أن التسجيل فى هذا الفصل الدراسى يتم بشكل تجريبي لأول مرة داخل الجامعة.

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