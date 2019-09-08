حافية على شاطئ البحر.. إطلالة مثيرة لـ ميريهان حسين في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ميريهان حسين صورة لها بإطلالة جديدة ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وظهرت ميريهان حسين مرتدية ملابس البحر، وكاش ميوة منقوش وعلى حدود الركبة ولم تتكلف في اختيار الإكسسوارات.



ومن الناحية الجمالية لم تضع ميريهان حسين اى نوع من مستحضرات التجميل واكتفت بجمالها الطبيعي وكان شعرها كيرلى متطاير، ولم تردي حذاء.



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ميريهان حسين كان مشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى".



وتدور أحداث مسلسل "قيد عائلي" حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع والذى يدور بين الجميع سواء الكبار والصغار