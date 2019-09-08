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توك شو

نعيم مصيلحي: مركز بحوث الصحراء يعد من بيوت الخبرة في المجال الزراعي.. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:17 ص
الدكتور نعيم مصيلحي
الدكتور نعيم مصيلحي
ندى فتح الله
قال الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن المركز يعد من بيوت الخبرة وهو تابع حاليًا لوزارة الزراعة.

وأوضح نعيم مصيلحي خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد، مع الإعلامية رشا مجدي، أن هناك العديد من المشروعات التي توازي مشروع المليون ونصف فدان، على رأسهم؛ مشروع الطرق والمحاور العملاق.

وأوضح نعيم مصيلحي أن هناك 300 ألف فدان زراعي يتم العمل عليهم على محور روض الفرج-الضبعة، ومازال هناك توسع، لافتا إلى أن حجم المشروعات التنموية التي تمت إقامتها خلال الأربع سنوات الماضية تساوي ما تم إنجازه منذ أكثر من 40 عامًا.

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