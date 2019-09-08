نعيم مصيلحي: مركز بحوث الصحراء يعد من بيوت الخبرة في المجال الزراعي.. فيديو

قال الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن المركز يعد من بيوت الخبرة وهو تابع حاليًا لوزارة الزراعة.





وأوضح نعيم مصيلحي خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد، مع الإعلامية رشا مجدي، أن هناك العديد من المشروعات التي توازي مشروع المليون ونصف فدان، على رأسهم؛ مشروع الطرق والمحاور العملاق.



