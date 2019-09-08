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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

إيطاليا في ضيافة فنلندا بتصفيات يورو 2020

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:29 ص
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
محمد السعيد
يحل منتخب إيطاليا ضيفا ثقيلا على نظيره فنلنلدا، اليوم، الأحدـ، في تمام التاسعة، إلا ربع، ضمن منافسات المجموعة السابعة، من تصفيات يورو 2020.

ويسعى منتخب إيطاليا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو اللقب، بينما يطمح منتخب فنلندا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

ويتصدر منتخب إيطاليا جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاط عن منتخب فنلندا صاحب المركز الثاني.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن تصفيات يورو 2020، إسبانيا مع جرز فاروه، وأرمينيا مع البوسنة والهرسك، وسويسرا مع جبل طارق، وجورجيا مع الدنمارك، ورومانيا مع مالطة، والسويد مع النرويج.


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