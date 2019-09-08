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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق منافسات اليوم الرابع من بطولة العالم لناشئات الطائرة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:13 ص
جانب من منافسات بطولة
جانب من منافسات بطولة العالم لناشئات الطائرة
عمرو الحلوانى
تنطلق اليوم، الأحد، منافسات الجولة الرابعة من الدور الأول ببطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت 18 عاما، والمقامة حاليا في مصر وتستمر حتى يوم 14 سبتمبر الجاري.

وتأتي المباريات كالتالي:

المجموعة الأولى
البرازيل مع الصين - 5:30 عصرًا - صالة هيئة قناة السويس
بورتريكو مع الكاميرون - 8 مساءً - صالة هيئة قناة السويس

المجموعة الثانية
كوريا مع أمريكا - 12:30 ظهرًا - صالة هيئة قناة السويس
كندا مع إيطاليا - 3 عصرًا - صالة هيئة قناة السويس

المجموعة الثالثة
بيلاروسيا مع الأرجنتين - 5:30 عصرًا - صالة 2 باستاد القاهرة
تايلاند مع روسيا - 8 مساءً - صالة 2 باستاد القاهرة

المجموعة الرابعة
بيرو مع اليابان - 12:30 ظهرًا - صالة 2 باستاد القاهرة
بلغاريا مع تركيا - 3 عصرًا - صالة 2 باستاد القاهرة

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