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إلهام أبو الفتح
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توك شو

الإسكان: جار الانتهاء من أول فرع لمستشفى أبو الريش للأطفال بسوهاج.. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:20 ص
مستشفى أبو الريش
مستشفى أبو الريش للأطفال
مي محمد
قال هاني يونس ،المتحدث الرسمي بأسم وزارة الإسكان، إن من أهم المشروعات الخدمية التى قام بزيارتها وزير الصحة أمس خلال جولته بمحافظة سوهاج هي زيارة مستشفيين بمدينة سوهاج الجديدة وهما مستشفى الجامعة ومستشفى الأورمان للأطفال.

وأشار خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي" ، اليوم الأحد ، إلى أن وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم بإنشاء مستشفى الأطفال بسوهاج على غرار مستشفى أبو الريش المتواجدة بالقاهرة ، لخدمة أهالى الصعيد بالتعاون بين وزارة الإسكان وجمعية الأورمان.

وتابع أن خلال الشهور القادمة القليلة سيتم الانتهاء من بناء مستشفى الأطفال بسوهاج ، لافتا إلى أن هدف الوزارة من بناء المستشفى التخفيف من أعباء السفر على أهالى وأبناء الصعيد.

وأردف أنه هناك أيضا مستشفى الأورامان للأورام بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر ، بجانب تنفيذ الوزارة لأكثر من مستشفى في أكثر من مدينة جديدة في صعيد مصر، منوها أن هناك توجهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خاصة في قري الصعيد.

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