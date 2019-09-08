نتيجة مذهلة.. تناولي 10 حبات من الزبيب ولاحظى ماذا سيحدث

هل أنت في مكان عملك وفجأة ، تبدأ في التعرق وتشعرين فجأة أنك على وشك الدخول فى حالة إغماء هذه بعض الأعراض الأساسية التي قد تظهر لك عندما ينخفض ​​ضغط الدم لديك.



وفقا لموقع هيلث هناك العديد من الأعراض التي يمكن أن تشير إلى انخفاض ضغط الدم في الجسم هى عدم انتظام ضربات القلب عن أبرز أعراض أنخفاض ضغط الدم الشعور بالدوخة هي أكثر أعراض انخفاض ضغط الدم شيوعًا. يتم تجربتها عندما يتغير الوضع مثل الاستيقاظ بعد الجلوس لفترة طويلة جدًا ، والوقوف لساعات طويلة وبعد تناول الطعام.



يحدث إنخفاض ضغط الدم عندما يكون هناك نقص في إمدادات الدم إلى جميع أعضاء الجسم. قد تكون هذه الحالة خطيرة لأنها يمكن أن تسبب السكتة الدماغية أو النوبات القلبية أو الفشل الكلوي. تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا لانخفاض ضغط الدم انخفاض حجم الدم وأمراض القلب ومشكلة الغدد الصماء وردود الفعل التحسسية ونقص التغذية وبعض الأدوية الأخرى لذا لإسعاف نفسك قد تحتاجين لأكلات ترفع الضغط بسرعة.



في بعض الأحيان، يمكن أن يكون انخفاض ضغط الدم بسبب الجفاف. وبالتالي، مطلوب الماء لترطيب الجسم. عندما تعاني من أعراض انخفاض ضغط الدم، حاول أن تشرب الكثير من الماء ، لأنه يساعد على زيادة مستوى ضغط الدم على الفور.



وتعد من الاكلات التى ترفع ضغط الدم الزبيب احملى معك دائما حفنة من الزبيب إذا كنت تعاني كثيرًا من انخفاض في ضغط الدم ما بين 10 إلى 15 قطعة من الزبيب إذا شعرت أن مستوى ضغط الدم لديك يتراجع أيضا، يمكن للمرء أن نقع لهم في الماء بين عشية وضحاها وجعلها على معدة فارغة في صباح اليوم التالي.

