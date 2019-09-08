فرج عامر: مصر ستحقق انطلاقة اقتصادية كبرى خلال السنوات القادمة

أعرب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب عن ثقته التامة فى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف تحقق انطلاقة اقتصادية كبرى خلال السنوات القليلة القادمة خاصة أن هناك الكثير من المشروعات الاستثمارية جار تنفيذها على أرض مصر في ظل اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بالتنمية الشاملة.





وأكد "عامر" فى بيان له اصدره اليوم، أن حجم الإنجازات والمشروعات القومية التى حققها الرئيس السيسى لمصر فى فترة وجيزة تؤكد للرأي العام المصرى والعالمى أن مصر ستكون واحدة من أهم الدول الزراعية والصناعية والاستثمارية على مستوى منطقة الشرق الاوسط بآسرها خاصة فى ظل الاهتمام الكبير وغير المسبوق من القيادة السياسية بالتنمية الشاملة والحقيقية داخل مصر وإعطاء اولوية قصوى لملفات التنمية الزراعية والصناعية وإقامة العديد من المشروعات الإنتاجية والاستثمارية فى مختلف المجالات.





وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنّ زيادة الاهتمام بقطاعي الزراعة والصناعة ومواجهة المشكلات والعقبات داخل هذين القطاعين تحديدا يساعد على تحقيق تنمية مستدامة حقيقة على أرض مصر خاصة في ظل اتساع رقعة الاستثمار وتوفير البنية الأساسية التي تزيد معدلات الاستثمار في مصر وتجذب المستثمرين من الخارج.



