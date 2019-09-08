التعليم تحسم الجدل.. تعرف على اللغة المقرر تدريس كتاب الباقة بها لتلاميذ النظام الجديد 2020

أكدت الدكتورة نوال شلبى، مدير مركز المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تتراجع مرة أخرى عن قرار تدريس كتاب الباقة "اكتشف" باللغة الإنجليزية في المدارس التي تدرس لغتها الأولى الإنجليزية، وبالفرنسية في المدارس التي تدرس لغتها الأولى الفرنسية، وبالعربية في المدارس الحكومية العادية.



وقالت نوال شلبي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن العام الدراسي الجديد 2019/2020 سيكون امتدادا لما حدث خلال العام في نظام التعليم الجديد خلال العام الدراسي الماضي.



وأوضحت مدير مركز المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة منذ البداية كانت مقتنعة تماما بضرورة تدريس كتاب الباقة اكتشف باللغة العربية في جميع مدارس مصر، ولكن أولياء أمور المدارس التجريبية والخاصة ثاروا العام الماضي ورفضوا أن يدرس أبناؤهم محتوى كتاب الباقة باللغة العربية مثل المدارس الحكومية العادية، ونظموا العديد من الاحتجاجات سواء في الوزارة أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي جعل الوزارة ترضخ لرغبتهم وتوافق على تدريس الباقة لأبنائهم بالإنجليزية أو الفرنسية في المدارس اللغات والخاصة، وبناءً عليه تم طباعة وتوزيع كتب الباقة المترجمة بهذه المدارس.



وأضافت نوال شلبي أنه نظرًا لأن الوزارة كانت تعلم وتدرك جيدًا أن هذا الأمر سيجعل الباقة صعبة على طلاب المدارس اللغات والخاصة، فتقرر رفع مستواهم في اللغة الإنجليزية بتدريس كتاب كونكت بلس الذي يحتوي على مستوى أعلى من اللغة الإنجليزية مختلف عن كتاب كونكت الموجود بمدارس الحكومة.



ولفتت إلى أن كتاب الباقة هو الكتاب المحوري في حركة إصلاح التعليم، لأنه أكثر كتاب مهتم بالمهارات والقيم، فهو يجمع مهارات اللغة التي يدرس بها سواء عربية أو إنجليزية أو فرنسية، ورياضة وظيفية، ومفاهيم علمية بسيطة، ومفاهيم بسيطة للدراسات الاجتماعية، مواد مهنية وفنون (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي)، ولكن ليس بشكل صريح ولكن في شكل مهارات وأنشطة تشرح للتلميذ مهارات الزراعة والصناعة ودور العمال، دون أن يكتشف الطفل الحدود الفاصلة بين هذه المواد الدراسية.