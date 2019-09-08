ضبط عاطل وبحوزته 10 آلاف قرص ترامادول في الإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية في ضبط عاطل بمنطقة الرمل لاتجاره في المواد المخدرة، وبحوزته 10 آلاف قرص مخدر "ترامادول" قبل ترويجها على عملائه.



وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات تفيد قيام أحد العناصر الإجرامية بالاتجار فى العقاقير المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل شرقي الإسكندرية.



أكدت التحريات صحة المعلومات، وألقي القبض على المتهم وضبط بحوزته 10 آلاف قرص مخدر "ترامادول" ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة.



واعترف المتهم في التحقيقات بإحرازه للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه.



تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.