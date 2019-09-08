هنا عاش.. مبادرة لتخليد رموز مصر تعرف عليها.. فيديو

قالت الدكتورة هايدي شلبي، مدير الإدارة العامة للحفاظ على المباني و المناطق الأثرية، إن فكرة مبادرة " هنا عاش " لتخليد رموز مصر، جاءت من جانب رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري تم تطبيقها عام 2017.
وأضافت خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي" ، اليوم الأحد ، أنه في أواخر عام 2016 بدأ العمل على الفكرة
ومعرفة الطرق السليمة لتطبيقها وتعريف المواطنين بها.
وأردفت أن فكرة المشروع قائمة على توثيق الأماكن التى عاش فيها المبدعين الذين أثروا الحياة الثقافية في مصر في جميع المجالات ووضع صورهم في أماكن كثيرة حتى يتعرف عليها الأجيال الجديدة.
وتابعت أن الهدف أيضا هو تعريف الأجيال الجديدة اسماء شخصيات كثيرة من المبدعين والكتاب و العلماء المصريين ليعرفوا ما حققوه من إنجازات ، لافتة إلى أنه تم توقيع بروتوكول بين الجهاز الإدارة العامة للحفاظ على المباني والمناطق الأثرية والمركز دعم وإتخاذ القرار في رئاسة الوزراء لتنفيذ المبادرة ، وتم إنتاج 300 لوحة حتى الآن.