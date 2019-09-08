هنا عاش.. مبادرة لتخليد رموز مصر تعرف عليها.. فيديو

قالت الدكتورة هايدي شلبي، مدير الإدارة العامة للحفاظ على المباني و المناطق الأثرية، إن فكرة مبادرة " هنا عاش " لتخليد رموز مصر، جاءت من جانب رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري تم تطبيقها عام 2017.





وأضافت خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي" ، اليوم الأحد ، أنه في أواخر عام 2016 بدأ العمل على الفكرة