ميتشو يحسم حرب المراكز.. والزمالك يتسلح بالقوة الضاربة لاصطياد بيراميدز

رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، درجة الاستعداد إلى القصوى داخل أركان الفريق الأبيض استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر إقامتها مساء اليوم، الأحدن بملعب برج العرب فى إطار نهائى بطولة كأس مصر.



واستقر ميتشو على ملامح التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم أمام بيراميدز، ويرى المدير الفنى ضرورة استمرار محمد عواد فى مركز حراسة المرمى بعد المستوى المميز الذى قدمه الحارس فى اللقاء الماضى أمام مصر المقاصة ونجاحه فى المساهمة بشكل كبير فى فوز الزمالك باللقاء.



وينطبق الأمر نفسه على الدولى التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن، والذى يعد اللاعب الأول لدى ميتشو فى هذا المركز نتيجة القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها وقدرته على القيام بالواجبات الدفاعية والهجومية على أكمل وجه، وحجز محمود علاء مكانا أساسيا أيضا فى قلب الدفاع كونه المدافع الأول لدى ميتشو فى ظل القدرات الدفاعية القوية التى يمتلكها، بالإضافة إلى خبراته الكبيرة أيضا نتيجة أنه واحد من العناصر الأساسية فى تشكيل المنتخب الوطنى طوال الفترة الماضية.



ويرغب ميتشو فى استمرار اللاعب الشاب محمد عبد الغنى بجانب علاء فى قلب الدفاع، ويرى المدير الفنى أن عبد الغنى نجح فى تقديم أوراق اعتماده بقوة طوال الفترة الماضية بعد المستوى المميز الذى قدمه فى مواجهات ديكاداها الصومالى ومصر المقاصة والاتحاد السكندرى، وحجز عبد الله جمعة مكانا أساسيا أيضا فى الجبهة اليسرى نتيجة المستويات الفنية المميزة التى يقدمها طوال الفترات الماضية ودوره المؤثر مع الفريق.



وتعد منطقة الوسط، أكثر المراكز المحسومة لدى الجهاز الفنى بالنسبة لتشكيل الزمالك فى ظل الاعتماد بشكل كبير على الثنائى طارق حامد اللاعب المخضرم الذى يثبت يوما تلو الآخر أنه واحد من أفضل اللاعبين الذين تواجدوا فى هذا المركز فى تاريخ الكرة المصرية نتيجة القدرات البدنية التى يمتلكها وثبات مستواه الفنى لفترات طويلة، بالإضافة إلى الاعتماد على الدولى التونسى فرجانى ساسى، صاحب القدرات الفنية والبدنية المميزة أيضا.



وحجز المغربى أشرف بن شرقى مكانا أساسيا فى مركز صانع الألعاب نتيجة العروض المميزة التى يقدمها مع الفريق منذ الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ويبقى الصراع محتدما بين الثلاثى المغربى محمد أوناجم ويوسف أوباما ومحمود شيكابالا لحجز مكانين أساسيين فى الفريق خلف المهاجم الوحيد الذى تشتعل المنافسة عليه أيضا بين عمر السعيد ومصطفى محمد.



وأعلن الصربى ميتشو، المدير الفنى للأبيض، قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدزاليوم وضمت كلا من:



محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي فى حراسة المرمى.



محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع.



طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمود عبد الرازق شيكابالا - محمد عنتر - محمد أوناجم - إمام عاشور فى خط الوسط.



عمر السعيد - مصطفى محمد - خالد بو طيب فى خط الهجوم.

