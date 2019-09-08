بريطانيا على حافة الهاوية قبل البريكست.. خروجها دون اتفاق مع أوروبا يضع جونسون في مواجهة القضاء.. واستقالات وإقالات تثير المخاوف

بريكست لم يعد أولوية.. سبب تقديم وزيرة العمل البريطانية لاستقالتها

بوريس جونسون يخطط "لتخريب" تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء البريطاني سيثير مواجهة مع المحكمة العليا

وزير المالية: جونسون لن يطلب إرجاء انفصال بريطانيا عن الاتحاد.. وسيسعى إلى التوصل لاتفاق

قرار رئيس الوزراء إقالة 21 من حزب المحافظين الأسبوع الماضي.. اعتداء على الديمقراطية

تعيش بريطانيا حالة اضطراب سياسي كبير بفعل ترقب خروجها من الاتحاد الأوروبي أو ما يسمى "البريكست"، والمعضلة هنا ليست في الخروج فقط، بل أيضًا في خروجها المحتمل من غير اتفاق، وهذا ما احتجت عليه وزيرة العمل في حكومة جونسون الجديدة، التي قالت إن الخروج من غير اتفاق لا يمثل أهمية لرئيس الوزراء، هذا علاوة على أن الخروج من غير اتفاق قد يعرض جونسون للوقوع تحت طائلة القانون، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.كانت وزيرة العمل البريطانية أمبر رود قدمت استقالتها من منصبها، وأنهت عضويتها في حزب المحافظين، احتجاجا على إبعاد من أسمتهم "المحافظين المخلصين".وأعربت رود عن اعتقادها أن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول خروج بريطانيا منه لم يعد أولوية لحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون.ووصفت رود طرد 21 عضوًا من حزب العمال الثلاثاء الماضي بأنه "اعتداء على الشرف والديمقراطية".وتم طرد ما لا يقل عن 21 نائبًا من حزب المحافظين - الحزب الحاكم - بعد التصويت ضد رئيس الوزراء بوريس جونسون، في محاولة لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون الصفقة.وأثار تحرك "جونسون" لطرد حزب المحافظين المتمردين غضب العديد من أعضاء الحزب البارزين.وهذا التحرك الذي اعتبرته وزيرة العمل منافيا للديقراطية، حذّر من تبعاته خبراء قانون بريطانيون، قالوا إن رئيس الوزراء بوريس جونسون قد يواجه بإمكانية عقوبة بالسجن إذا خالف قرار البرلمان بطلب تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لـ31 يناير المقبل حال عدم الوصول لاتفاق قبل نهاية الشهر القادم، وهو الموعد الذي يقول جونسون إنه سينفّذ فيه الانسحاب سواء باتفاق أو من دون اتفاق.لكن قال وزير المالية البريطاني، ساجد جاويد، اليوم، الأحد، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون لن يطلب إرجاء انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي خلال قمة للتكتل الشهر المقبل بل سيسعى إلى التوصل لاتفاق يكفل لبلاده خروجا سلسا من الاتحاد.وأضاف جاويد في برنامج أندرو مار، الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي": "قبل كل شيء، سيذهب رئيس الوزراء إلى اجتماع المجلس في 17 و18 أكتوبر كي يحاول إبرام اتفاق، قطعا لن يطلب تمديدا خلال هذا الاجتماع".وأشار إلى أن مشروع القرار الذي يلزم الحكومة بطلب تمديد محادثات الانفصال يحدد يوم 19 أكتوبر موعدا نهائيا للبرلمان إما لدعم اتفاق أو الخروج دون اتفاق، وأكد أن هذا هو الموعد الذي تترقبه الحكومة.وقال جاويد: "يتحدث مشروع القرار عن 19 أكتوبر باعتباره موعدا مهما وفيما يتصل بذلك سندرس خياراتنا، لكن سياستنا واضحة ولم تتغير: سنغادر يوم 31 أكتوبر".وأضاف: "سنلتزم بجميع القوانين لأن الحكومات يتعين أن تلتزم بالقوانين بالطبع لكن يتعين أن تنتظر وترى ما الذي سيحدث".وردًا على تصريح منسوب لـجونسون قال فيه إنه سيرفض طلب تمديد جديد لإتمام "بريكست" رغم قرار البرلمان، قال زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين: "نحن في منطقة غير اعتيادية تماما حيث يقول رئيس الوزراء إنه فوق القانون"، حسب ما نقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.وأضاف كوربين -في إشارة للحكومة- "إنهم يجهزّون للفوضى، أفضل شيء بإمكانهم فعله هو التأكد حقا من التزامه بقرار البرلمان، الذي مرّر قانونًا جديدًا لمنع الانهيار والخروج في 31 أكتوبر، والتمديد لثلاثة أشهر أخرى من أجل أن تكون هناك مفاوضات معقولة مع الاتحاد الأوروبي. أي رئيس وزراء عاقل سيفعل ذلك".وصوّت مجلس اللوردات البريطاني - بالأغلبية، الأربعاء الماضي - لصالح مشروع قرار يُلزم الحكومة بأن تطلب من الاتحاد الأوروبي مهلة لثلاثة أشهر إضافية للتفاوض على اتفاق "بريكست" إذا لم تقدم الحكومة للبرلمان أي اتفاق قبل 31 أكتوبر، الموعد النهائي المحدد حتى الآن للخروج نهائيا من الاتحاد الأوروبي. وشهد التصويت انضمام عدد من نوب حزب المحافظين إلى نواب المعارضة في قرارهم. وتبنّى مجلس اللوردات، القرار نفسه، ومن المفترض أن يُصبح قانونا، الإثنين المقبل.ويرفض جونسون تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي على أساس أن ذلك سيضع "زمام الأمر في يد بروكسل وسيؤدي إلى المزيد من التأجيل والمزيد من الغموض"، وهو ما دفعه إلى طلب الدعوة إلى انتخابات مبكرة يكون فيها للشعب حق اختيار من يمثله خلال المفاوضات مع بروكسل في قمة 17 أكتوبر المقبل، وهو ما رفضه البرلمان أيضا في جلسة الأربعاء الماضي، إلا أن كل ذلك لم يمنع رئيس الحكومة من التصريح بأنه سيرفض تأجيل "بريكست".وحذّر خبراء قانونيون من أن جونسون قد يواجه عقوبة بالسجن إذا رفض الالتزام بقرار البرلمان.. وقال اللورد ماكدونالد المدعي العام الأسبق إنه إذا رفض رئيس الوزراء طلب تمديد فإنه قد يُدان بانتهاك القانون، مضيفًا أن ذلك قد ينتهي بسجنه.بدوره، قال عضو البرلمان الإسكتلندي المحافظ وأستاذ القانون السابق آدم تومكينز إنه من الأفضل لجونسون أن يستقيل عن خرق القانون من خلال المضي قدمًا في الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.كشف وزير الخارجية أن بوريس جونسون سيذهب إلى المحكمة للطعن في أمر البرلمان بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.أصر وزير الخارجية دومينيك راب على أن الحكومة لن تخرق القانون، بعد أن أقر النواب تشريعات تلزمه بالسعي لتمديد المادة 50، لكنه أوضح كذلك إنها لن تلتزم بذلك.وقال راب: "سننظر بعناية فائقة، من الناحية القانونية، في ما يتطلبه وما لا يتطلبه الأمر".وفي إشارة إلى الإجراءات القانونية الفاشلة لمنع تعليق البرلمان، أخبر برنامج راب، سكاي صوفي ريدج: "واجهنا تحديين قانونيين الأسبوع الماضي وفزنا بكل منهما".تشير التعليقات إلى أن الجدل يتجه إلى المحكمة العليا في أواخر أكتوبر ، حيث يعتقد دومينيك كامينجز، مساعد جونسون الرئيسي، أنه مقتنع بوجود مخرج قانوني.وفي تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت فيه إن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، "سيخرب" مفاوضات تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك إذا لم يكن قادرا على تأمين صفقة مع الاتحاد الأوروبي قبل الموعد النهائي في 31 أكتوبر.وتشير استطلاعات إلى أن تعهد جونسون المتشدد بإخراج بريطانيا من الاتحاد بدون صفقة يتردد صداه بين الناخبين ويوضح سبب حرص داونينج ستريت على إجراء انتخابات عامة مبكرة.وتقول الصحيفة إن إستراتيجيته في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال تسبب الفوضى في وستمنستر وسط مزاعم بأنه سيتجاهل قانون معارضة عدم الاتفاق ويؤدي إلى مواجهة في المحكمة العليا.سيحاول رئيس الوزراء الاتفاق على صفقة جديدة مع بروكسل في قمة يوم 17 أكتوبر، لكن في حالة فشله، فإنه سوف يرفض بعد ذلك الامتثال للتشريعات التي أقرها النواب.يتطلب القانون الجديد المقترح أمام البرلمان، الذي من المقرر أن يتلقى الموافقة الملكية في وقت مبكر يوم غد، الاثنين، من رئيس الوزراء مطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يبرم الجانبان اتفاقًا في الفترة التي تسبق عيد الهالوين.وفي ردهم على تحركات جونسون المزمعة، هدد نواب بحزب المحافظين بإنهم سيستقيلون إذا حاول زعيمهم تجاهل القانون.يأتي ذلك في الوقت الذي استقالت الوزيرة أمبر رود من مجلس الوزراء ومن حزب المحافظين.وأعلن داونينج ستريت أن تيريز كوفي قد حل محل أمبر رود كوزير للعمل والمعاشات.وأمام تحركات جونسون، فإن زعماء المعارضة اتحدوا واتفقوا على أنهم لن يدعموا إجراء استفتاء مبكر يتم حتى يتم الاتفاق على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميًا لمنع بريطانيا من الخروج من الكتلة في غضون 53 يومًا فقط.